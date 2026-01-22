Nhận biết gan khỏe hay đang quá tải qua các dấu hiệu thường gặp

Khác với nhiều cơ quan khác, gan có khả năng tái tạo và thích nghi rất cao. Ngay cả khi một phần tế bào gan bị tổn thương, phần còn lại vẫn có thể đảm nhiệm chức năng thay thế trong một thời gian dài, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ngứa kéo dài mà không kèm phát ban trên da có thể là dấu hiệu bệnh gan tiềm ẩn ẢNH MINH HỌA: AI

Đó là nguyên nhân khiến nhiều bệnh gan mạn tính không gây đau hay có triệu chứng đáng kể ở giai đoạn đầu. Người bệnh thường chỉ cảm thấy mệt mỏi thoáng qua hoặc hoàn toàn không có biểu hiện gì.

Chính sự thầm lặng này khiến bệnh dễ bị phớt lờ cho đến khi các rối loạn liên quan đến mật, đông máu hoặc ứ dịch bắt đầu xuất hiện. Lúc này, gan đã bị ảnh hưởng đáng kể. Khi gan không khỏe, cơ thể có thể xuất hiện những dấu hiệu sau:

Dễ bầm tím, chảy máu kéo dài

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các thành phần đông máu. Khi gan bị tổn thương, khả năng tổng hợp các thành phần này giảm xuống, khiến cơ thể dễ bị bầm tím, chảy máu nướu răng, chảy máu cam hoặc vết thương chậm cầm máu. Nếu tình trạng này xảy ra cùng với mệt mỏi nhiều hoặc vàng da thì cần nghĩ đến bệnh gan và sớm đi kiểm tra.

Da và móng

Một số biểu hiện như các mạch máu nhỏ hình mạng nhện trên da, đỏ lòng bàn tay hoặc thay đổi màu sắc và cấu trúc móng có thể gặp ở người mắc bệnh gan mạn tính, đặc biệt là xơ gan. Những dấu hiệu này vẫn chưa đủ để nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hiện cùng một số triệu chứng bất thường khác thì phải đi khám càng sớm càng tốt.

Mệt mỏi kéo dài, buồn nôn

Mệt mỏi, chán ăn và buồn nôn là những triệu chứng rất phổ biến, có thể gặp trong nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, chúng cũng thường xuất hiện ở người mắc bệnh gan. Khi mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn kéo dài mà không rõ nguyên nhân thì xét nghiệm gan là rất cần thiết.

Ngứa dai dẳng

Ngứa toàn thân, đặc biệt là ngứa kéo dài mà không kèm phát ban, có thể có nguyên nhân từ tình trạng ứ mật do bệnh gan hoặc đường mật. Khi tế bào gan hoặc ống mật bị tổn thương, dịch mật không được bài tiết bình thường vào ruột mà bị ứ lại và đi ngược vào máu.

Sự tích tụ các thành phần của mật, chẳng hạn muối mật và một số chất khác, có thể kích thích các thụ thể thần kinh ở da và gây cảm giác ngứa. Đáng chú ý là ngứa đôi khi xuất hiện trước cả vàng da, khiến nhiều người nhầm lẫn với dị ứng hoặc bệnh da liễu thông thường, theo Medical News Today.