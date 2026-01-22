Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhận biết gan khỏe hay đang quá tải qua các dấu hiệu thường gặp

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/01/2026 15:52 GMT+7

Gan có khả năng tự điều chỉnh và duy trì chức năng ngay cả khi bị tổn thương một phần. Do đó, nhiều bệnh về gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Khác với nhiều cơ quan khác, gan có khả năng tái tạo và thích nghi rất cao. Ngay cả khi một phần tế bào gan bị tổn thương, phần còn lại vẫn có thể đảm nhiệm chức năng thay thế trong một thời gian dài, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Gan khỏe hay không: có thể nhận biết qua những dấu hiệu nào ? - Ảnh 1.

Ngứa kéo dài mà không kèm phát ban trên da có thể là dấu hiệu bệnh gan tiềm ẩn

ẢNH MINH HỌA: AI

Đó là nguyên nhân khiến nhiều bệnh gan mạn tính không gây đau hay có triệu chứng đáng kể ở giai đoạn đầu. Người bệnh thường chỉ cảm thấy mệt mỏi thoáng qua hoặc hoàn toàn không có biểu hiện gì.

Chính sự thầm lặng này khiến bệnh dễ bị phớt lờ cho đến khi các rối loạn liên quan đến mật, đông máu hoặc ứ dịch bắt đầu xuất hiện. Lúc này, gan đã bị ảnh hưởng đáng kể. Khi gan không khỏe, cơ thể có thể xuất hiện những dấu hiệu sau:

Dễ bầm tím, chảy máu kéo dài

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các thành phần đông máu. Khi gan bị tổn thương, khả năng tổng hợp các thành phần này giảm xuống, khiến cơ thể dễ bị bầm tím, chảy máu nướu răng, chảy máu cam hoặc vết thương chậm cầm máu. Nếu tình trạng này xảy ra cùng với mệt mỏi nhiều hoặc vàng da thì cần nghĩ đến bệnh gan và sớm đi kiểm tra.

Da và móng

Một số biểu hiện như các mạch máu nhỏ hình mạng nhện trên da, đỏ lòng bàn tay hoặc thay đổi màu sắc và cấu trúc móng có thể gặp ở người mắc bệnh gan mạn tính, đặc biệt là xơ gan. Những dấu hiệu này vẫn chưa đủ để nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hiện cùng một số triệu chứng bất thường khác thì phải đi khám càng sớm càng tốt.

Mệt mỏi kéo dài, buồn nôn

Mệt mỏi, chán ăn và buồn nôn là những triệu chứng rất phổ biến, có thể gặp trong nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, chúng cũng thường xuất hiện ở người mắc bệnh gan. Khi mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn kéo dài mà không rõ nguyên nhân thì xét nghiệm gan là rất cần thiết.

Ngứa dai dẳng

Ngứa toàn thân, đặc biệt là ngứa kéo dài mà không kèm phát ban, có thể có nguyên nhân từ tình trạng ứ mật do bệnh gan hoặc đường mật. Khi tế bào gan hoặc ống mật bị tổn thương, dịch mật không được bài tiết bình thường vào ruột mà bị ứ lại và đi ngược vào máu.

Sự tích tụ các thành phần của mật, chẳng hạn muối mật và một số chất khác, có thể kích thích các thụ thể thần kinh ở da và gây cảm giác ngứa. Đáng chú ý là ngứa đôi khi xuất hiện trước cả vàng da, khiến nhiều người nhầm lẫn với dị ứng hoặc bệnh da liễu thông thường, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Nước rau má: Uống mỗi ngày có tốt cho gan?

Nước rau má: Uống mỗi ngày có tốt cho gan?

Rau má thường được xem như 'thức uống mát gan' quen thuộc của người Việt. Nhưng việc uống nước rau má mỗi ngày liệu có thực sự giúp gan khỏe hơn hay ngược lại?

Khám phá thêm chủ đề

Gan vàng da xơ gan bệnh gan mệt mỏi Ngứa dai dẳng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận