Dễ bị đầy bụng khó tiêu, đây là mẹo hay cho bạn!

Nhưng bạn hãy yên tâm, chuyên gia sẽ chia sẻ những mẹo hay có thể giúp bạn tiêu hóa dễ hơn.



Những thực phẩm nào dễ gây đầy hơi?

Đầy hơi là do khí, do vi khuẩn trong ruột kết tạo ra. Thực phẩm giàu chất xơ như đậu, bông cải xanh, súp lơ và cải Brussels có xu hướng tạo ra nhiều khí hơn. Một thủ phạm phổ biến khác là sữa.

Chất làm ngọt nhân tạo, đồ uống có ga cũng gây đầy hơi, theo trang tin của trường Y Đại học Yale (Mỹ) Yale New Heaven Health.

Mẹo hay trong khi ăn để ngăn ngừa đầy hơi

Dịp tết là mùa của những bữa tiệc thịnh soạn, ăn vặt nhiều hơn, nhiều đồ uống có đường và nhiều món tráng miệng hơn bình thường SHUTTERSTOCK

Bác sĩ Raquel Rozner, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật, thành viên của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ, chỉ ra các mẹo hay để giảm đầy hơi:

Chú ý đến khẩu phần ăn, ăn chậm, nhai kỹ. Ăn quá nhiều và quá nhanh có thể dẫn đến khó chịu về tiêu hóa. Hãy ăn điều độ, đúng giờ vì để quá đói có thể dẫn đến ăn nhanh.

Ăn quá nhiều và quá nhanh có thể dẫn đến khó chịu về tiêu hóa. Hãy ăn điều độ, đúng giờ vì để quá đói có thể dẫn đến ăn nhanh. Khi ăn quá nhanh hoặc nói chuyện trong bữa ăn có thể dẫn đến nhai không đủ kỹ. Điều này có thể khiến hệ thống tiêu hóa phải nỗ lực nhiều hơn để xử lý thức ăn này, dẫn đến đầy hơi. Vì vậy, cần ăn chậm nhai kỹ.

Tập trung vào đạm nạc và rau quả.

Cẩn thận khi ăn thực phẩm giàu chất xơ hoặc sữa.

Ăn ít mì hoặc cơm trong mỗi bữa, theo Yale New Heaven Health.

Mẹo hay để giảm đầy hơi sau khi ăn quá nhiều

Đầy hơi là do khí do vi khuẩn trong ruột kết tạo ra SHUTTERSTOCK

Ngay cả áp dụng những mẹo trên, bạn vẫn có thể bị đầy hơi. Hãy yên tâm, sau đây là cách để bạn giảm bớt sự khó chịu sau bữa ăn.

Uống trà gừng. Gừng có thể làm dịu chứng đầy hơi, nhờ đặc tính làm dịu hoạt động của ruột, giảm khí trong ruột, làm giảm cảm giác đầy hơi. Có thể ngậm kẹo gừng, uống trà gừng hoặc ăn gừng ngâm sau bữa ăn.

Uống đủ nước. Uống đủ nước cũng giúp giảm đầy hơi. Nước cần cho sự di chuyển thức ăn đã phân hủy qua đường tiêu hóa. Tốt nhất nên uống nước rải đều trong cả ngày, mỗi giờ 1 lần.

Sau khi ăn, hãy hoạt động nhẹ như làm việc nhà nhẹ nhàng, đi dạo SHUTTERSTOCK

Hãy di chuyển. Vận động là một công cụ tuyệt vời cho tiêu hóa. Sau khi ăn, hãy hoạt động nhẹ như làm việc nhà nhẹ nhàng, đi dạo. Điều này có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi.

Nằm nghiêng bên trái. Nếu bị đầy hơi, hãy thử nằm nghiêng bên trái để hỗ trợ quá trình tiêu hóa, di chuyển thức ăn đã phân hủy qua dạ dày và ruột. Nhưng nhớ sau khi ăn phải đi lại và ngồi thư giãn một thời gian thay vì nằm ngay, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That!.

Bổ sung men tiêu hóa. Sự mất cân bằng của men tiêu hóa trong ruột có thể gây đầy hơi khó chịu. Men tiêu hóa có chứa một số loại men khác nhau có thể hữu ích.

Ngoài ra, bổ sung men vi sinh hằng ngày cũng có thể giúp giảm tình trạng đầy hơi.

Những bữa ăn sau đó nên ăn ít lại. Đôi khi chứng đầy hơi là do đường tiêu hóa bị quá tải thức ăn. Vì vậy, nếu bị đầy hơi sau bữa trưa, hãy tránh ăn bữa tối thịnh soạn mà hãy ăn 2 - 3 phần ăn nhẹ hoặc ăn súp dễ tiêu hóa để giảm đầy hơi.

Tránh nước có ga. Cacbonat trong nước có ga có thể làm tăng cảm giác đầy hơi. Mặc dù nước giúp giảm đầy hơi nhưng nước có ga có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Hãy tránh đồ uống có ga ngay trước, trong và sau khi ăn. Điều này có thể làm giảm chứng đầy hơi và giảm khả năng khởi phát đày hơi. Nếu thích, nên uống nước có ga cách xa các bữa ăn chính hoặc chỉ uống trong bữa ăn nhẹ.