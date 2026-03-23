Ly cà phê buổi sáng: Bí mật đằng sau thói quen của nhiều người

"Đánh thức" nhanh não bộ

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), caffeine trong cà phê có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi. Sau một đêm ngủ, cơ thể vẫn còn chịu ảnh hưởng của các chất gây buồn ngủ, vì vậy cà phê giúp “đánh thức” não bộ nhanh hơn.

Giải thích rõ hơn, ông Frank Hu, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, cho biết caffeine hoạt động bằng cách ức chế adenosine - chất gây buồn ngủ trong não. Khi chất này bị chặn lại, cảm giác tỉnh táo tăng lên, giúp cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Bên cạnh đó, ông Neal Freedman, nhà dịch tễ học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cho biết nhiều nghiên cứu quy mô lớn cho thấy uống cà phê điều độ có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2 và tim mạch. Điều này cho thấy cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có lợi ích nhất định đối với sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Thói quen uống cà phê buổi sáng còn mang tính tâm lý

Ngoài yếu tố sinh học, thói quen uống cà phê buổi sáng còn mang tính tâm lý. Một tách cà phê giúp tạo cảm giác thư giãn, tăng động lực và tạo “khoảng lặng” trước khi bắt đầu ngày làm việc. Đây cũng là lý do nhiều người xem cà phê như một phần của lối sống hằng ngày.

Chuyên gia Frank Hu cho biết cà phê không chỉ tác động sinh học mà còn ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và mức năng lượng nếu dùng hợp lý.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng. Uống quá nhiều cà phê có thể gây mất ngủ, tim đập nhanh hoặc lo âu. Người trưởng thành nên tiêu thụ caffeine ở mức vừa phải, khoảng 400 mg mỗi ngày, và tránh uống quá muộn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ, theo Mayo Clinic.

Việc bắt đầu ngày mới với cà phê là thói quen phổ biến và có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sử dụng hợp lý, kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh để tận dụng tối đa lợi ích của thức uống này.