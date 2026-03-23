Sức khỏe

Ly cà phê buổi sáng: Bí mật đằng sau thói quen của nhiều người

M.Phúc
23/03/2026 09:07 GMT+7

Nhiều người xem cà phê sáng là thói quen không thể thiếu để khởi động ngày mới. Thói quen này thực tế có cơ sở khoa học liên quan đến cách cơ thể phản ứng với caffeine.

"Đánh thức" nhanh não bộ

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), caffeine trong cà phê có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi. Sau một đêm ngủ, cơ thể vẫn còn chịu ảnh hưởng của các chất gây buồn ngủ, vì vậy cà phê giúp “đánh thức” não bộ nhanh hơn.

Giải thích rõ hơn, ông Frank Hu, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, cho biết caffeine hoạt động bằng cách ức chế adenosine - chất gây buồn ngủ trong não. Khi chất này bị chặn lại, cảm giác tỉnh táo tăng lên, giúp cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Một tách cà phê giúp tạo cảm giác thư giãn, tăng động lực và tạo “khoảng lặng” trước khi bắt đầu ngày làm việc

Ảnh: AI

Bên cạnh đó, ông Neal Freedman, nhà dịch tễ học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cho biết nhiều nghiên cứu quy mô lớn cho thấy uống cà phê điều độ có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2 và tim mạch. Điều này cho thấy cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có lợi ích nhất định đối với sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Thói quen uống cà phê buổi sáng còn mang tính tâm lý

Ngoài yếu tố sinh học, thói quen uống cà phê buổi sáng còn mang tính tâm lý. Một tách cà phê giúp tạo cảm giác thư giãn, tăng động lực và tạo “khoảng lặng” trước khi bắt đầu ngày làm việc. Đây cũng là lý do nhiều người xem cà phê như một phần của lối sống hằng ngày.

Chuyên gia Frank Hu cho biết cà phê không chỉ tác động sinh học mà còn ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và mức năng lượng nếu dùng hợp lý.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng. Uống quá nhiều cà phê có thể gây mất ngủ, tim đập nhanh hoặc lo âu. Người trưởng thành nên tiêu thụ caffeine ở mức vừa phải, khoảng 400 mg mỗi ngày, và tránh uống quá muộn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ, theo Mayo Clinic.

Việc bắt đầu ngày mới với cà phê là thói quen phổ biến và có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sử dụng hợp lý, kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh để tận dụng tối đa lợi ích của thức uống này.

Uống cà phê buổi sáng có làm tăng huyết áp?

Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người tỉnh táo mỗi sáng. Tuy nhiên, không ít người lo ngại thói quen này có thể làm tăng huyết áp, đặc biệt ở những người có nguy cơ bệnh tim mạch.

Thói quen ăn sáng, uống cà phê: 4 món nên tránh

Cà phê mang lại nhiều lợi ích, nhưng cách uống mới là điều quan trọng

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
