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Sức khỏe

Không chỉ cà phê: 4 thức uống sau đây giúp não bộ tỉnh táo vào buổi sáng

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
03/06/2026 08:39 GMT+7

Cà phê là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào buổi sáng nhờ hàm lượng caffeine giúp tăng sự tỉnh táo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với cà phê. Có những thức uống khác vẫn hỗ trợ duy trì năng lượng và giúp não bộ tập trung tốt hơn khi bắt đầu ngày mới, theo trang sức khỏe Health.

Nước lọc

Não bộ chứa khoảng 75% là nước. Khi cơ thể thiếu nước, khả năng suy nghĩ, ghi nhớ và tập trung có thể suy giảm đáng kể.

Theo đó, chỉ cần không uống nước trong khoảng 12 giờ, mức độ tỉnh táo và tốc độ phản ứng đã giảm xuống.

Một nghiên cứu trên tạp chí IJERPH năm 2021 cũng ghi nhận rằng việc uống nước trước khi đi ngủ và thêm 500 ml vào buổi sáng giúp cải thiện sự tỉnh táo và khả năng phản ứng của cơ thể.

Vì vậy, một cốc nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để hỗ trợ hoạt động của não bộ ngay từ đầu ngày.

Không chỉ cà phê: 4 thức uống sau đây giúp não bộ tỉnh táo vào buổi sáng - Ảnh 1.

Ngoài cà phê, còn nhiều thức uống khác giúp não bộ tỉnh táo vào buổi sáng

Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Trà xanh

Trà xanh chứa caffeine và L-theanine, một loại axit amin có lợi cho não bộ. Sự kết hợp giữa hai hợp chất này giúp tăng khả năng tập trung hiệu quả hơn so với chỉ sử dụng caffeine. Trong khi caffeine kích thích não bộ hoạt động mạnh hơn, L-theanine lại giúp tinh thần thư giãn và dễ chịu.

Ngoài ra, trà xanh chứa ít caffeine hơn cà phê. Một tách trà xanh có khoảng 30 mg caffeine, thấp hơn nhiều so với khoảng 92 mg trong một tách cà phê. Điều này giúp giảm nguy cơ xuất hiện cảm giác bồn chồn hoặc khó chịu do tiêu thụ quá nhiều caffeine.

Trà xanh còn giàu chất chống oxy hóa catechin, có tác dụng hỗ trợ chức năng não và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

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Matcha

Matcha là loại trà xanh được nghiền từ toàn bộ lá trà thành bột mịn.

Do sử dụng trọn vẹn lá trà nên matcha cung cấp nhiều caffeine và L-theanine hơn trà xanh pha thông thường. Nhờ đó, thức uống này có thể giúp duy trì sự tỉnh táo và tập trung trong thời gian dài hơn.

Ca cao nóng

Ca cao nóng không chứa nhiều caffeine nhưng lại là nguồn cung cấp theobromine khá tốt.

Một nghiên cứu trên tạp chí BMC Nutrition năm 2017 cho thấy ca cao pha nóng giúp giảm các sai sót xảy ra trong quá trình tập trung.

Khi kết hợp thêm caffeine, khả năng tập trung tiếp tục được cải thiện và cảm giác căng thẳng thường gặp khi chỉ dùng caffeine cũng giảm đi.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn bắt đầu ngày mới bằng một thức uống ấm và dễ uống.

Sinh tố giàu protein

Não bộ sử dụng glucose làm nguồn năng lượng chính. Khi đường huyết tăng giảm thất thường, sự minh mẫn và khả năng tập trung cũng bị ảnh hưởng.

Các bữa ăn cân bằng giúp hạn chế tình trạng tụt năng lượng đột ngột trong ngày. Trong nhóm đồ uống, sinh tố giàu protein và không bổ sung đường có thể hỗ trợ cung cấp năng lượng ổn định hơn.

So với các loại nước tăng lực chứa nhiều đường và caffeine, sinh tố giàu protein giúp cơ thể duy trì sự tỉnh táo trong thời gian dài mà không gây cảm giác mệt mỏi sau đó.

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