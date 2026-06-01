Vì sao bạn nên uống nước dừa vào buổi sáng khi bụng đói?

Nước dừa từ lâu đã được xem là thức uống giải khát quen thuộc trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, thời điểm sử dụng cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả mà loại nước này mang lại cho cơ thể.

Uống nước dừa vào buổi sáng khi bụng còn đói có thể hỗ trợ bù nước, cải thiện tiêu hóa và giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng sau một đêm nghỉ ngơi, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Nước dừa chứa khoảng 94% là nước và cung cấp các chất điện giải quan trọng như kali và magiê Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Giúp bù nước

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước nhẹ. Việc bổ sung nước ngay sau khi thức dậy giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn.

Nước dừa chứa khoảng 94% là nước và cung cấp các chất điện giải quan trọng như kali và magiê.

Nghiên cứu được công bố trên Healthline Nutrition Reviews cho thấy thành phần điện giải trong nước dừa có khả năng hỗ trợ bù nước hiệu quả.

Khi uống lúc bụng đói, cơ thể hấp thu các dưỡng chất này nhanh hơn, từ đó giúp khôi phục cân bằng nước sau một đêm dài.

Vì sao đón nắng buổi sáng giúp bạn tỉnh táo hơn uống cà phê?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Uống nước dừa vào đầu ngày có thể giúp hệ tiêu hóa vận hành nhẹ nhàng hơn sau nhiều giờ không nạp thực phẩm.

Theo nghiên cứu đăng trên Springer Nature, nước dừa chứa các hợp chất có lợi cho tiêu hóa, hỗ trợ giảm táo bón và góp phần duy trì sức khỏe đường ruột.

Loại nước này cũng giúp hạn chế cảm giác đầy bụng và tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày vào buổi sáng.

Ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Kali là khoáng chất nổi bật trong nước dừa. Đây là dưỡng chất cần thiết để duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Nước dừa có đặc tính hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cải thiện chức năng tim mạch. Việc bổ sung nước dừa thường xuyên cùng chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp duy trì sự ổn định của hệ tuần hoàn và giảm áp lực lên tim.

Hỗ trợ thận đào thải

Nước dừa có đặc tính lợi tiểu tự nhiên nên thường được xem là thức uống hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Nutrition ghi nhận nước dừa có thể làm tăng lượng nước tiểu và thúc đẩy quá trình bài tiết điện giải.

Tác dụng này giúp hỗ trợ chức năng thận, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ hình thành sỏi thận nhờ cải thiện lưu lượng nước tiểu và cân bằng khoáng chất trong cơ thể.

Mang lại năng lượng

Nước dừa chứa đường tự nhiên cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo năng lượng.

Khi uống vào buổi sáng lúc bụng đói, cơ thể hấp thu các dưỡng chất này nhanh hơn. Nhờ đó, cơ thể duy trì sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi mà không cần phụ thuộc vào đồ uống chứa caffeine.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp để thay thế trà hoặc cà phê trong những ngày muốn bắt đầu buổi sáng một cách nhẹ nhàng.

Cần sử dụng với lượng hợp lý

Theo bà Surabhi Siddhartha, bác sĩ sản phụ khoa tại Ấn Độ, tiêu thụ quá nhiều nước dừa có thể làm tăng nồng độ kali trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận và sự cân bằng điện giải.

Người mắc bệnh thận hoặc đang thực hiện chế độ ăn hạn chế kali nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi uống nước dừa hằng ngày.

Để nhận được lợi ích tốt nhất, nên chọn nước dừa tươi từ dừa non, uống vào buổi sáng khi bụng đói và sử dụng khoảng 200 đến 250 ml mỗi ngày.

Sau khi uống, nên chờ khoảng 15 đến 20 phút rồi mới ăn sáng để cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Nước dừa không phải là giải pháp thần kỳ cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi sử dụng điều độ, đây là thức uống tự nhiên giúp hỗ trợ bù nước, tiêu hóa và duy trì sự cân bằng của cơ thể ngay từ đầu ngày.