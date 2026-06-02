Uống nước ép củ dền buổi sáng, nhận 4 lợi ích đáng ngạc nhiên

Uống nước ép củ dền vào buổi sáng có thể mang lại những lợi ích tim mạch sau:

Hạ huyết áp

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của nước ép củ dền đối với tim mạch là khả năng giúp giảm huyết áp. Củ dền chứa hàm lượng nitrate khá cao. Sau khi được hấp thu, nitrate sẽ được vi khuẩn trong khoang miệng chuyển thành nitrite, sau đó tiếp tục được cơ thể chuyển hóa thành nitric oxide, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nước ép củ dền chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho hệ tim mạch ẢNH: N.QUÝ TẠO TỪ AI

Nitric oxide có tác dụng làm giãn cơ trơn của thành mạch máu, giúp mạch máu mở rộng và giảm sức cản của dòng máu lưu thông. Khi mạch giãn ra, tim không cần tạo áp lực quá lớn để bơm máu đi khắp cơ thể, từ đó góp phần làm giảm huyết áp.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition cho thấy bổ sung nitrate vô cơ hoặc nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp tâm thu. Uống nước ép củ dền vào buổi sáng giúp cơ thể tiếp nhận nitrate từ sớm, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất nitric oxide diễn ra trong nhiều giờ tiếp theo.

Cải thiện chức năng nội mô mạch máu

Nội mô là lớp tế bào lót bên trong thành mạch máu. Đây là phần quan trọng với chức năng điều hòa co giãn của mạch máu và duy trì lưu thông máu bình thường.

Khi cơ thể sản xuất đủ nitric oxide, lớp nội mô hoạt động hiệu quả hơn, giúp mạch máu giữ được độ đàn hồi cần thiết. Điều này góp phần hạn chế tình trạng co thắt mạch máu và giúp hệ tuần hoàn vận hành ổn định.

Giúp tăng cường lưu thông máu

Một trong những lợi ích khác của nước ép củ dền là cải thiện lưu thông máu. Khi mạch máu giãn nở tốt hơn, máu có thể lưu thông dễ dàng hơn đến các cơ quan trong cơ thể.

Nhờ tác động của nitric oxide, hệ tuần hoàn vận chuyển ô xy và dưỡng chất hiệu quả hơn. Điều này có lợi cho các cơ quan cần nhiều ô xy như tim, não và cơ bắp. Tác dụng giãn mạch của nước ép củ dền có thể xuất hiện chỉ vài giờ sau khi uống.

Chất chống ô xy hóa có lợi cho tim

Ngoài nitrate, củ dền còn chứa nhiều hợp chất chống ô xy hóa như betalain, polyphenol và vitamin C. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do và giảm căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể. Đây được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình viêm mạn tính và tổn thương thành mạch máu. Khi tình trạng này kéo dài, nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch sẽ gia tăng.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, nước ép củ dền không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Những người đang sử dụng thuốc hạ huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên. Nguyên nhân là nước ép củ dền có thể làm huyết áp giảm thêm.

Người có tiền sử sỏi thận cũng cần thận trọng do củ dền chứa oxalate, một hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi ở một số trường hợp. Ngoài ra, sau khi ăn hoặc uống củ dền, nước tiểu hoặc phân có thể chuyển sang màu đỏ hoặc hồng. Đây là hiện tượng lành tính và thường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, theo Healthline.