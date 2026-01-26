Vì sao nước ép củ dền giúp người lớn tuổi hạ huyết áp?

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Free Radical Biology and Medicine (Mỹ), được thực hiện qua 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 2 tuần và xen kẽ 2 tuần nghỉ, với tổng cộng 78 người tham gia. Họ được chia thành 2 nhóm tuổi: 18-30 và 67-79.

Trong mỗi giai đoạn, người tham gia chỉ thực hiện 1 trong 3 biện pháp: Uống nước ép củ dền giàu nitrat, uống đồ uống giả dược 2 lần/ngày, hoặc súc miệng bằng nước súc miệng 2 lần/ngày trong 30 giây. Mục tiêu là đánh giá vai trò của hệ vi khuẩn khoang miệng đối với huyết áp.

Nghiên cứu chỉ tuyển người khỏe mạnh, không mắc bệnh mạn tính, không hút thuốc và không dùng kháng sinh gần đây. Việc đo đạc bắt đầu sau một đêm nhịn ăn; người tham gia phải tránh rượu bia, caffeine và vận động nặng trong 24 giờ, còn lại vẫn sinh hoạt bình thường, theo Prevention (Mỹ).

Uống nước ép củ dền có thể giúp hạ huyết áp ở người lớn tuổi Ảnh: AI

Sau khi so sánh kết quả của 3 giai đoạn, các nhà nghiên cứu kết luận rằng uống nước ép củ dền có thể giúp hạ huyết áp ở người lớn tuổi. Theo bác sĩ Padma Shenoy, chuyên khoa tim mạch tại phòng khám Manhattan Cardiology (Mỹ), điều này “có khả năng liên quan đến sự thay đổi thành phần vi khuẩn trong khoang miệng”.

Cụ thể hơn, chuyên gia dinh dưỡng Elizabeth Adrian, nhà sáng lập City to Sea Nutrition (Mỹ) cho biết, việc uống nước ép củ dền làm “gia tăng các vi khuẩn có khả năng chuyển nitrat trong thực phẩm thành nitric oxide tốt hơn, giúp giãn mạch máu”.

Nước ép củ dền hỗ trợ hạ huyết áp bằng cách nào?

Điều này có liên quan đến mối quan hệ giữa nitrat, huyết áp và hệ vi sinh khoang miệng. Nitrat là các hợp chất tồn tại tự nhiên trong môi trường, rau củ và một số thực phẩm chế biến. Theo bác sĩ Shenoy, nhờ các vi khuẩn sống trong miệng, nitrat từ thực phẩm được chuyển hóa thành nitric oxide - chất giúp mạch máu giãn nở và tăng lưu lượng máu, từ đó có lợi cho tim mạch. Chính vì vậy, các chế độ ăn giàu rau củ chứa nitrat như rau bina, rau rocket và củ dền thường xuyên được ghi nhận có tác dụng tốt với sức khỏe mạch máu.

“Chúng ta vẫn đang tìm hiểu mối liên hệ giữa vi khuẩn miệng và huyết áp, nhưng có khả năng một số vi khuẩn có thể chuyển hóa dưỡng chất thành các chất giúp hạ huyết áp”, bác sĩ Shenoy cho biết.

Chỉ hiệu quả khi kết hợp lối sống lành mạnh

Theo bác sĩ Shenoy, nghiên cứu cho thấy chỉ nhóm người lớn tuổi ghi nhận mức giảm huyết áp nhẹ khi uống nước ép củ dền, và vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định rõ hơn lợi ích này.

“Ăn nhiều rau củ như củ dền có thể tốt cho tim mạch, nhưng đó chỉ là một phần của lối sống lành mạnh. Một lối sống tốt cho tim mạch còn bao gồm chế độ ăn đa dạng, hạn chế muối và duy trì vận động thường xuyên. Sự kết hợp của những thói quen này cùng với tư vấn cá nhân hóa từ bác sĩ mới mang lại hiệu quả lớn nhất cho huyết áp và sức khỏe tim mạch tổng thể”, bác sĩ Shenoy nói.