Sáng nào cũng 1 tách cà phê: Uống sao để vừa ngon vừa tối đa lợi ích

Tách cà phê sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Tuy nhiên, uống như thế nào để vừa tối đa hóa lợi ích mà vẫn ngon miệng?

Đầu tiên, dược sĩ Leigh Weddle, đang làm việc tại Mỹ, nêu bật những lợi ích của cà phê.

Kéo dài tuổi thọ

Cô Leigh Weddle cho biết nghiên cứu đã chứng minh uống từ 1 - 3 tách cà phê đen không đường chứa caffeine mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch, giúp kéo dài tuổi thọ.

Thậm chí, chỉ cần 1 tách cà phê chứa caffeine mỗi ngày cũng giảm 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do bệnh tim mạch.

Nếu tăng lên 2 - 3 cữ, thì mức giảm nguy cơ là 17%, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Các chuyên gia cho rằng cách uống lành mạnh nhất là cà phê đen không đường Ảnh: P.H tạo từ GM

Có thể cải thiện sức khỏe tình dục

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể cải thiện sức khỏe tình dục. Nam giới tiêu thụ khoảng 1 - 2 tách cà phê ít bị rối loạn chức năng tình dục hơn 42%. Uống caffeine trước khi tập luyện cũng làm tăng mức hoóc môn nam testosterone tạm thời sau vận động. Ngoài ra, uống 1 tách cà phê khoảng 45 phút trước khi "gần gũi" có thể giúp tăng sức bền tình dục.

Giúp kiểm soát cân nặng

Cà phê có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất bằng cách tăng tỷ lệ chuyển hóa từ 5% đến 20% trong khoảng 3 giờ sau khi uống, tăng phân hủy chất béo và giảm lượng calo tiêu thụ ở nam giới khi dùng trước bữa ăn.

Giảm bệnh mạn tính

Uống cà phê thường xuyên còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như bệnh Parkinson, tiểu đường, ung thư gan, ung thư đại tràng, đột quỵ và suy tim.

Uống cà phê sao cho tốt?

Dược sĩ Weddle lưu ý rằng thêm đường hoặc sữa sẽ làm giảm tác dụng có lợi của cà phê. Nghiên cứu nêu trên còn cho thấy thêm đường hoặc sữa vào cà phê làm giảm hiệu quả kéo dài tuổi thọ, với mức giảm nguy cơ tử vong sớm chỉ còn 14%.

Các chuyên gia cho rằng cách uống lành mạnh nhất là cà phê đen không đường, vào thời điểm ngay sau khi nồng độ cortisol tự nhiên buổi sáng đạt đỉnh - tức khoảng 60 phút sau khi thức dậy. Cách này giúp tối ưu hấp thu caffeine và tránh lượng calo dư thừa, chất béo bão hòa cũng như tình trạng tăng giảm đường huyết, theo Verywell Health.

Mẹo uống cà phê đen không đắng

Một mẹo được nhiều người yêu cà phê áp dụng: thêm một chút muối vào cà phê đen không đường. Chuyên gia khoa học thực phẩm Alton Brown (Mỹ) cho biết muối sẽ làm giảm vị đắng cho cà phê.

Ông giải thích: Nghiên cứu cho thấy muối trung hòa vị đắng tốt hơn đường. Bằng mẹo này, cà phê trở nên đậm đà hơn, ít đắng hơn, dù không tạo vị mặn, theo tờ Express.