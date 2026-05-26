Sức khỏe

Nước lọc và nước khoáng: Loại nào tốt hơn cho cơ thể?

Ngọc Quý
26/05/2026 10:32 GMT+7

Nước là thành phần thiết yếu đối với mọi hoạt động sống của cơ thể. Hiện có 2 loại nước uống phổ biến nhất là nước lọc và nước khoáng.

Nước quan trọng với cơ thể vì giúp điều hòa thân nhiệt, tiêu hóa, vận chuyển dưỡng chất và duy trì hoạt động tim mạch. Mọi cơ quan trong cơ thể đều cần nước để vận hành ổn định, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tùy theo nhu cầu và sở thích mà một người có thể ưu tiên chọn nước khoáng hay nước lọc, điều quan trọng nhất vẫn là uống đủ nước

Một số quan niệm tin rằng nước khoáng tốt hơn nước lọc vì chứa khoáng chất tự nhiên. Trong khi đó, số khác lại ưu tiên nước lọc vì đơn giản và dễ uống hằng ngày. Trên thực tế, mỗi loại nước có ưu điểm riêng và phù hợp với những nhu cầu khác nhau.

Nước lọc tinh khiết, phù hợp với nhu cầu uống hằng ngày

Nước lọc là nước đã được xử lý để loại bỏ vi khuẩn, tạp chất, kim loại nặng và các chất gây ô nhiễm. Tùy vào công nghệ xử lý mà lượng khoáng chất tự nhiên trong nước có thể giảm đáng kể hoặc gần như bị loại bỏ hoàn toàn.

Ưu điểm lớn nhất của nước lọc là tính tinh khiết, phù hợp với nhu cầu uống hằng ngày. Loại nước này giúp cơ thể bù nước hiệu quả mà không làm tăng lượng natri hay khoáng chất dư thừa.

Nước khoáng chứa canxi, magiê, kali 

Trong khi đó, nước khoáng là nước được khai thác từ nguồn ngầm tự nhiên và chứa các khoáng chất hòa tan như canxi, magiê, kali hoặc natri. Điểm khác biệt lớn nhất của nước khoáng là chứa các chất điện giải tự nhiên. Những khoáng chất này tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như co cơ, dẫn truyền thần kinh và cân bằng dịch.

Với đa số người khỏe mạnh, cả nước lọc và nước khoáng đều có thể giúp cơ thể duy trì đủ nước. Nếu chế độ ăn hằng ngày đã có đủ rau xanh, trái cây, sữa và thực phẩm giàu khoáng chất, lợi ích bổ sung từ nước khoáng có thể không mang lại nhiều sự khác biệt. Trong trường hợp này, nước lọc vẫn là lựa chọn phù hợp vì đơn giản, dễ uống và rẻ hơn.

Ngược lại, người thường xuyên vận động mạnh, chơi thể thao hoặc làm việc trong môi trường nóng nực có thể cần bổ sung thêm điện giải do ra nhiều mồ hôi. Khi đó, nước khoáng có thể bổ sung một phần natri và magiê tự nhiên cho cơ thể, bác sĩ thể thao người Mỹ Reuben Chen cho biết.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa càng nhiều nước khoáng càng tốt. Một số loại nước khoáng có lượng natri cao có thể không phù hợp với người bị huyết áp cao, bệnh tim hoặc bệnh thận.

Người khỏe mạnh thường có thể sử dụng nước khoáng hằng ngày nếu chọn loại có hàm lượng khoáng phù hợp. Tuy nhiên, nên đọc kỹ nhãn sản phẩm để kiểm tra lượng natri và các khoáng chất khác, theo Healthline.

