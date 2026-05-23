Uống nước đá lúc vã mồ hôi giúp giải nhiệt nhanh hay rước bệnh vào thân?

Uống nước đá khi cơ thể quá nóng có thể gây đau đầu, khó chịu, co thắt nhẹ dạ dày

Bác sĩ khuyên nên uống nước mát từng ngụm nhỏ thay vì uống quá nhanh

Sau khi đổ nhiều mồ hôi, cơ thể cần bổ sung cả nước lẫn điện giải

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết uống nước đá lúc cơ thể đang nóng chưa chắc là cách làm mát tốt nhất.

Khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi, nhiệt độ bên trong tăng cao và mạch máu giãn ra để thải nhiệt. Nếu uống nước quá lạnh vào thời điểm này, cơ thể có thể phản ứng mạnh vì sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Uống nước quá lạnh ngay sau khi đổ nhiều mồ hôi có thể gây cảm giác khó chịu Ảnh: N.Vy tạo từ GM

Nước đá giúp mát nhanh nhưng dễ gây khó chịu

Bà Seema Dhir, chuyên gia nội khoa cao cấp tại Bệnh viện Artemis (Ấn Độ), cho biết nước đá mang lại cảm giác sảng khoái tức thì nhưng không làm cơ thể hạ nhiệt nhanh từ bên trong như nhiều người nghĩ.

Theo bà Dhir, cơ thể vẫn cần thời gian để tự điều chỉnh nhiệt độ. Người khỏe mạnh thường không gặp nguy hiểm khi uống nước lạnh với lượng vừa phải. Tuy nhiên, uống nước quá lạnh ngay sau khi đổ nhiều mồ hôi có thể gây cảm giác khó chịu.

Cơ thể đang nóng sẽ phản ứng mạnh khi tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp. Tình trạng này có thể làm gián đoạn cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể.

Có phải ai dậy sớm cũng sẽ thành công?

Bà Meenakshi Jain, làm việc tại khoa nội, Bệnh viện chuyên khoa Max Super, Patparganj (Ấn Độ), cho biết uống nước đá quá nhanh khi cơ thể đang nóng có thể gây đau đầu kiểu buốt lạnh, đau họng hoặc co thắt nhẹ dạ dày.

Nước quá lạnh còn khiến mạch máu ở cổ họng và vùng tiêu hóa trên co lại tạm thời.

Người có bệnh tim hoặc huyết áp thấp cần uống nước mát thay vì nước quá lạnh. Cách uống phù hợp là uống từng ngụm nhỏ và chậm để tránh chóng mặt hoặc khó chịu ở ngực.

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Cách làm mát cơ thể an toàn

Các bác sĩ cho biết sau khi đổ nhiều mồ hôi, cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất điện giải. Vì vậy, chỉ uống nước lạnh thôi vẫn chưa đủ.

Các chuyên gia khuyên nên uống nước mát thay vì nước đá. Người vừa đi nắng hoặc vận động nhiều nên uống từng ngụm nhỏ trong vài phút thay vì uống hết cả chai nước cùng lúc.

Cơ thể cũng cần được nghỉ ở nơi thoáng mát hoặc có bóng râm để hạ nhiệt tự nhiên. Quần áo rộng và không khí lưu thông tốt sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Việc rửa mặt, cổ và cổ tay bằng nước mát cũng hỗ trợ giảm nhiệt hiệu quả mà không tạo áp lực đột ngột cho cơ thể.

Ngoài nước lọc, cơ thể cần bổ sung điện giải bằng trái cây nhiều nước, sữa chua, nước dừa hoặc dung dịch bù nước.

Bạn cũng hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine vì chúng làm cơ thể mất nước nhanh hơn.

Bà Jain cho biết nếu cơ thể xuất hiện tình trạng chóng mặt, kiệt sức, đau đầu kéo dài hoặc nước tiểu sẫm màu, cần đi khám sớm vì đây có thể là dấu hiệu mất nước hoặc kiệt sức do nóng.