Công an TP.HCM bắt tạm giam Tôn Bằng vì xâm phạm nhãn hiệu Hằng Du Mục

Ngày 18.10, lực lượng chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tôn Bằng (tên thật là Sun Yupeng, 50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 2 điều 226 bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam Tôn Bằng vì xâm phạm nhãn hiệu Hằng Du Mục ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã chủ động nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH Dịch Dương. Doanh nghiệp này do Sun Yupeng làm đại diện pháp luật, sử dụng trái phép nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để kinh doanh mặt hàng táo đỏ.

Theo hồ sơ điều tra, Sun Yupeng là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Thái Hằng (tức TikToker Hằng Du Mục). Nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo (Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục). Ông Hảo sau đó giao quyền kinh doanh phân phối thông qua ứng dụng mạng xã hội cho con gái ruột là bà Nguyễn Thị Thái Hằng.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng bà Hằng nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Quá trình này, người đàn ông ngoại quốc biết rõ nhãn hiệu trên thuộc quyền sở hữu của ông Hảo, đồng thời bản thân không được chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ ba hoặc khai thác thương mại ngoài phạm vi cho phép nếu chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với bà Hằng, lợi dụng độ nhận diện sẵn có của thương hiệu, Sun Yupeng đã tự ý thành lập Công ty TNHH Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ gắn nhãn "Hằng Du Mục" khi chưa được ông Hảo cho phép.

Doanh nghiệp do Sun Yupeng làm đại diện pháp luật, sử dụng trái phép nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để kinh doanh mặt hàng táo đỏ. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty Dịch Dương tại địa chỉ số 45 Tân Sơn (phường Tân Sơn, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ 28.794 kg táo đỏ mang bao bì thương hiệu "Hằng Du Mục" xuất xứ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, ước tính tổng giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.