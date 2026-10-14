Ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Buôn bán hàng cấm" là khí N 2 O (bóng cười), phát hiện ngày 23.10.2025 tại địa chỉ số 83 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, ấp 50, xã Bình Hưng, TP.HCM. Vụ án này do Phạm Thị Lệ Thu và Phùng Võ Khánh Bình Dương thực hiện.

Công an TP.HCM truy tìm thanh niên liên quan vụ buôn bán bóng cười ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Hoàng Anh (32 tuổi, ở phường Ngọc Hà, TP.Hà Nội; chỗ ở khác 49-51 đường số 6, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TP.HCM) là người có liên quan cần làm rõ hành vi trong vụ án. Hiện nay, cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở của người này nên đã ban hành quyết định truy tìm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu Nguyễn Hoàng Anh đến trình diện tại Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để làm việc.

Bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào biết thông tin về Nguyễn Hoàng Anh, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM; hoặc điều tra viên thụ lý Nguyễn Hữu Huy, số điện thoại 0966.660.974 để phối hợp giải quyết.

