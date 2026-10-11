Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM kịp thời cứu người bị tai nạn giao thông

Hành động khẩn trương hỗ trợ, cứu người bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 55 của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 26 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TP.HCM) vừa nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân.

Cảnh sát PCCC kịp thời cứu người bị tai nạn giao thông ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Cụ thể, vào ngày 9.10, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy khí Nam Côn Sơn, tổ công tác của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 26 di chuyển về lại đơn vị.

Khi đi qua đoạn quốc lộ 55 thuộc địa bàn xã Hồ Tràm, các chiến sĩ phát hiện một vụ tai nạn giao thông trên đường, nạn nhân bị thương tích cần được trợ giúp y tế khẩn cấp.

Không chút do dự, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để các y bác sĩ điều trị, cấp cứu kịp thời.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, nhiệm vụ của người lính cứu hỏa không chỉ gói gọn trong các phương án chữa cháy hay cứu nạn theo kế hoạch, mà còn luôn sẵn sàng ứng phó trước mọi hiểm nguy đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân trong đời sống thường nhật.

Việc làm kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 26 tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp, tinh thần bản lĩnh, nhân văn "vì nhân dân phục vụ" của người chiến sĩ Công an nhân dân.