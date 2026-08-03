Trình Quốc hội bổ sung quy định cấm kinh doanh bóng cười

Sáng nay 3.8, tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày tờ trình về dự án luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư 2025.

Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N 2 O (bóng cười).

Khoản 1 điều 1 dự thảo luật bổ sung điểm m vào sau điểm l khoản 1 điều 6 của luật Đầu tư 2025 để bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh: "Kinh doanh khí N 2 O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình ẢNH: GIA HÂN

Về lý do, tờ trình Chính phủ nêu rõ: hiện nay, trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an, qua theo dõi và đánh giá, thời gian qua, việc lạm dụng khí N 2 O để giải trí đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với hệ thần kinh, máu và khả năng sinh sản, đồng thời có nguy cơ dẫn đến lệ thuộc và sử dụng ma túy.

Cạnh đó, tình trạng mua bán, sử dụng N 2 O diễn biến rất phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội.

Mặc dù pháp luật hiện hành đã có các quy định kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng khí N 2 O trong một số lĩnh vực như y tế, công nghiệp, thực phẩm…, các biện pháp này vẫn chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa việc lạm dụng khí N 2 O.

Để đảm bảo loại trừ các trường hợp khí N 2 O hiện vẫn được sử dụng hợp pháp trong một số hoạt động nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, kiểm định, thực phẩm, dự thảo luật đã quy định cấm theo hướng loại trừ việc sử dụng khí N 2 O trong hoạt động y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Ngoài nội dung nêu trên, Chính phủ cũng trình Quốc hội bổ sung hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực vào ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trình Quốc hội bổ sung quy định cấm kinh doanh bóng cười

Việc này nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh có nhiều nguy cơ phức tạp liên quan an ninh quốc gia và góp phần giải quyết các vấn đề bất cập, tồn tại trong quy định của pháp luật hiện hành.

Điều kiện kinh doanh của ngành, nghề này dự kiến được quy định bổ sung tại Nghị định 96 năm 2016.

Dự thảo luật nói chung và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2027.

Đối với quy định cấm kinh doanh khí N 2 O, do tính chất cấp bách cần ngăn chặn ngay các hoạt động kinh doanh, hành vi vi phạm pháp luật và nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân, Chính phủ quy định hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký ban hành luật.

Quy định rõ trường hợp được loại trừ trong cấm kinh doanh bóng cười

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, ủy ban nhất trí với chủ trương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N 2 O để giải trí, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị tiếp tục rà soát, quy định rõ các trường hợp được loại trừ; bảo đảm tên gọi, phạm vi các trường hợp loại trừ thống nhất với thuật ngữ tại pháp luật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các mục đích sử dụng hợp pháp khác.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, việc đề xuất bổ sung ngành, nghề "hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực" vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có cơ sở nhất định từ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, quản lý dữ liệu.

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đánh giá đầy đủ tác động của việc bổ sung ngành, nghề này đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, việc thực hiện các cam kết quốc tế và khả năng phát sinh rào cản gia nhập thị trường.

Đồng thời, rà soát, tham khảo thông lệ quốc tế, bảo đảm chính sách không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách mạnh mẽ điều kiện đầu tư kinh doanh và hoạt động hợp tác với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.