Chính thức cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 1.7

Nghị quyết 66.17/2026/NQ-CP quy định việc cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV của luật Đầu tư năm 2025.

Nguyên tắc cắt giảm những ngành, nghề không thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại khoản 1 điều 7 của luật Đầu tư.

Kinh doanh vàng bạc là một trong 142 ngành nghề kinh doanh có điều kiện ẢNH: T.N

Cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm.

Cắt giảm, sửa đổi những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có tính chất tương tự nhau, đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác hoặc những ngành, nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đối với những ngành, nghề được cắt giảm; xây dựng quy trình, thủ tục để quản lý theo phương thức hậu kiểm trước ngày 1.7.

Nghị quyết 66.17/2026/NQ-CP ban hành danh mục 142 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động giáo dục đại học, phổ thông và mầm non; kinh doanh dịch vụ viễn thông và mạng xã hội; hành nghề luật sư, công chứng và giám định tư pháp…

Chính phủ giao yêu cầu việc triển khai nghị quyết này bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi; không để sơ hở, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết này được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo quy định tại khoản 7 điều 6 Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại luật Đầu tư đã được cắt giảm theo quy định của nghị quyết này, tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận hoặc hình thức văn bản cho phép đầu tư, kinh doanh khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp đến hết thời hạn của văn bản, giấy tờ đó.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2026 đến hết ngày 28.2.2027. Trong thời gian quy định của nghị quyết này có hiệu lực thi hành, nếu quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại nghị quyết này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định của nghị quyết này.

