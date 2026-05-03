Đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, gồm karaoke và casino

Ngày 3.5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo này do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có kinh doanh karaoke (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

6 nguyên tắc cắt giảm kinh doanh có điều kiện

Bộ Tài chính cho biết, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay gồm 198 ngành, nghề.

Theo chủ trương của Trung ương và Chính phủ thì cần tiếp tục rà soát, cắt giảm tối thiểu 30%, tương ứng khoảng 60 ngành, nghề.

Do đó, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất 6 nguyên tắc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, cắt giảm những ngành, nghề không đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…; cắt giảm những ngành, nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh gắn với các yêu cầu, điều kiện về kho bãi, hạ tầng, cơ sở vật chất hoặc chất lượng quy trình vận hành… mà có thể nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Đồng thời, cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất định tính, khó định lượng hoặc không được xác định cụ thể là hoạt động đầu tư kinh doanh…; cắt giảm những ngành, nghề có tính chất tương tự nhau hoặc đã được xem xét, kiểm soát bởi ngành, nghề khác trong danh mục hoặc hoạt động quản lý khác.

Diện cắt giảm còn được áp dụng với những ngành, nghề mà chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu ra do thị trường tự quyết định, không tiềm ẩn nguy cơ gây hại hoặc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn xã hội...

Cùng đó là cắt giảm những ngành, nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Danh sách 60 ngành nghề dự kiến cắt giảm

Dựa trên 6 nguyên tắc như đã nêu, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, có 3 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, gồm: "hành nghề đấu giá tài sản", "hành nghề thừa hành viên", "nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản".

Lĩnh vực quản lý của Bộ GD-ĐT có 4 ngành, nghề gồm: "kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp", "hoạt động của trường chuyên biệt", "hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài", "kiểm định chất lượng giáo dục".

Lĩnh vực quản lý của Bộ NN-MT có 13 ngành, nghề được đề xuất cắt giảm, gồm: "kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sàn", "kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cả", "kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai"…

Lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính có 7 ngành, nghề, trong đó gồm "kinh doanh dịch vụ kế toán", "kinh doanh hàng miễn thuế", "môi giới bảo hiểm", "đại lý bảo hiểm", "kinh doanh ca-si-nô (casino)", "kinh doanh đặt cược"…

Lĩnh vực quản lý của Bộ VH-TT-DL có 6 ngành, nghề, trong đó có "kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường", "kinh doanh dịch vụ lưu trú", "kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)"…

Lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng có 9 ngành, nghề; Bộ Công thương có 5 ngành, nghề; Bộ KH-CN có 3 ngành, nghề; Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Quốc phòng đều có 1 ngành, nghề.

Lĩnh vực quản lý của Bộ Công an có 4 ngành, nghề, trong đó có "kinh doanh súng bắn sơn", "kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên", "kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động" và "kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu".