TP.HCM 'sốt ruột' với kế hoạch đấu giá đất

UBND TP.HCM vừa tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu đẩy mạnh, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, sau khi nhận định tiến độ thực hiện kế hoạch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Từ tháng 3.2026, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch dự kiến đấu giá 50 khu đất, lô đất trong năm nay, gồm 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Tổng diện tích các khu đất thuộc danh mục đấu giá khoảng 2,74 triệu m², với số tiền dự kiến thu về khoảng 96.806 tỉ đồng.

Trong đó, 8 lô đất tại Thủ Thiêm có tổng diện tích hơn 13,8 ha; 42 khu đất còn lại phân bố tại nhiều địa bàn, gồm các khu đất có vị trí đáng chú ý ở khu vực trung tâm và phường Vũng Tàu. Quy mô nguồn thu dự kiến khá lớn nên đấu giá đất là một nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thu ngân sách của thành phố.

TP.HCM dự kiến đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 10.8, UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 50, yêu cầu tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên và thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt 1 triệu tỉ đồng.

Riêng với kế hoạch đấu giá đất, lãnh đạo thành phố đã liên tục yêu cầu rà soát, báo cáo tiến độ trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, UBND TP.HCM nhận định công tác triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu do tình trạng chậm trễ trong lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và tổ chức đấu giá.

Do đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát toàn bộ danh mục đất dự kiến đấu giá. Với từng khu đất, các đơn vị phải xác định rõ tình trạng pháp lý, điều kiện đấu giá, công việc còn tồn đọng, nguyên nhân chậm trễ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Lãnh đạo sở, ngành chịu trách nhiệm nếu lỗi do chủ quan

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao xây dựng bảng theo dõi tiến độ riêng cho từng khu đất, từ hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt đến lựa chọn đơn vị đấu giá và tổ chức đấu giá. Các đơn vị phải chủ động phối hợp, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, ưu tiên những khu đất đã đủ điều kiện để sớm đưa ra đấu giá.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu kiểm tra chặt chẽ tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của hồ sơ, bảo đảm phù hợp hiện trạng, quy hoạch và phương án sử dụng đất được phê duyệt. Cơ quan lập hồ sơ phải chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ; cơ quan thẩm định cần hướng dẫn rõ ràng, hạn chế tình trạng yêu cầu bổ sung nhiều lần.

Thành phố cũng nhấn mạnh không vì yêu cầu tiến độ mà bỏ qua điều kiện, trình tự và thủ tục bắt buộc. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan hoặc phối hợp thiếu chặt chẽ.