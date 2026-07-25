TP.HCM mở rộng đường Tố Hữu ở Thủ Thiêm lên 7 làn xe

Đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM về triển khai dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo đó, UBND TP.HCM thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng đường Tố Hữu từ 4 lên 7 làn xe trên đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Cơ Thạch. Việc mở rộng tuyến đường Tố Hữu nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông ra vào khu trung tâm hành chính mới.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn được giao bổ sung phương án mở rộng vào hồ sơ dự án, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có) để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sở Xây dựng phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát sự phù hợp của phương án với quy hoạch chung, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị trước khi thẩm định.

Đường Tố Hữu, đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh, TP.HCM) sẽ được mở rộng lên 7 làn xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với đó, UBND TP.HCM cũng thống nhất chủ trương điều chỉnh cao độ thiết kế hạng mục cầu cạn trên tuyến đường R1 (đường Trần Bạch Đằng) để đồng bộ với quy hoạch và phương án thiết kế Quảng trường trung tâm. Việc điều chỉnh phải tuân thủ quy định pháp luật, không làm thay đổi mục tiêu đầu tư, bảo đảm hiệu quả dự án và không phát sinh khiếu kiện.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính là công trình trọng điểm của TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có quy mô khoảng 46,7 ha, gồm quảng trường trung tâm, trung tâm hành chính, trung tâm hội nghị - biểu diễn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Khu trung tâm hành chính được bố trí trên diện tích khoảng 7,84 ha, nằm dọc trục đường Tố Hữu, kết nối trực tiếp với quảng trường trung tâm và hồ trung tâm Thủ Thiêm. Công trình đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phục vụ hàng ngàn lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính và tham gia các hoạt động văn hóa mỗi ngày.

Đường Tố Hữu là 1 trong các tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cùng với các đường Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ tạo thành mạng lưới kết nối khu đô thị với các khu vực xung quanh.

Hiện dự án khu đô thị mới này đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. TP.HCM đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.