Toàn cảnh 4 tuyến đường huyết mạch 8.256 tỉ đồng ở Thủ Thiêm trước ngày về đích

Sau nhiều năm dang dở, dự án 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm (trên địa bàn phường An Khánh, TP.HCM) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hạng mục giao thông trọng điểm này kết hợp loạt dự án lớn ở Thủ Thiêm đang triển khai được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, hoàn thiện khung hạ tầng đô thị và tạo động lực phát triển cho khu đô thị mới của TP.HCM.

Cầu trên đường Trần Bạch Đằng đang được thi công để tuyến đường được thông suốt ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

4 tuyến đường huyết mạch ở Thủ Thiêm dần thành hình

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, hiện khẩn trương thi công 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm gồm:

Đường Trần Bạch Đằng (ký hiệu R1), dài 3,4 km, rộng 55 m, quy mô 6 làn xe.

Đường Tố Hữu (ký hiệu R2) dài 3 km, rộng 29,2 m.

Đường Nguyễn Thiện Thành (ký hiệu R3) dài 3 km, rộng 28,1 m, chạy dọc bờ sông Sài Gòn.

Đường Bùi Thiện Ngộ (ký hiệu R4) dài 2,5 km, nối từ Nguyễn Thiện Thành qua khu đô thị Sala đến đại lộ Mai Chí Thọ.

Ở Thủ Thiêm đang xây đường nối giữa đường Tố Hữu, đường Trần Bạch Đằng và mở rộng đường Lương Định Của ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 19.5, công trường xây dựng ở Thủ Thiêm nhộn nhịp. Đường Trần Bạch Đằng, Tố Hữu đang đứt quãng; nhiều máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công để đảm bảo tiến độ.

Công trường ở Thủ Thiêm với nhiều máy móc, vật liệu xây dựng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo hợp đồng ký kết từ tháng 12.2014, giữa UBND TP.HCM và nhà đầu tư Công ty cổ phần Đại Quang Minh, quy mô dự án dài 12 km đường giao thông, tích hợp đồng bộ 10 cây cầu, hệ thống nút giao, cây xanh, chiếu sáng hiện đại và các trạm xe buýt thông minh.

Dự án 4 tuyến đường chính Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư khoảng 8.256 tỉ đồng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 8.256 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí dự phòng trượt giá và lãi vay hơn 3.917 tỉ đồng.

Đường Tố Hữu đang được thi công nối liền đoạn còn lại ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện nay, người dân vẫn phải lưu thông qua các tuyến đường nhánh để di chuyển giữa đại lộ Mai Chí Thọ và xa lộ Hà Nội. Việc các tuyến đường chính chưa hoàn thiện khiến việc kết nối trong khu vực còn hạn chế.

Dự án 4 tuyến đường chính Thủ Thiêm dự kiến hoàn thành trong năm nay ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều người dân kỳ vọng khi dự án hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc và tạo diện mạo hiện đại hơn cho khu đô thị Thủ Thiêm.

Đường Trần Bạch Đằng hiện đứt quãng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thủ Thiêm đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm

Song song với dự án 4 tuyến đường chính, khu vực Thủ Thiêm cũng đang triển khai hàng loạt công trình quy mô lớn như: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc; hoàn thiện trục đường bắc - nam; xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM.

Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm đang được đẩy nhanh thi công sau lễ khởi công dịp 30.4 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Việc xây dựng 4 tuyến đường chính và các dự án hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích phát triển cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ đó, từng bước hình thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ hiện đại của TP.HCM trong tương lai.