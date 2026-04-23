TP.HCM hoàn thiện 4 tuyến đường 'xương sống' ở Thủ Thiêm trong năm nay

Uyển Nhi - Vũ Phượng
23/04/2026 18:25 GMT+7

TP.HCM dự kiến hoàn thiện 4 tuyến đường chính và các dự án lớn ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026.

Chiều 23.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, hiện đang khẩn trương thi công 4 tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Hoàn thiện 4 tuyến đường chính và loạt dự án trọng điểm ở Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho hay ngay khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai thi công các dự án, gồm:

Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính: gồm đường Trần Bạch Đằng (ký hiệu R1), đường Tố Hữu (ký hiệu R2), đường Nguyễn Thiện Thành (ký hiệu R3), đường Bùi Thiện Ngộ (ký hiệu R4). Tổng chiều dài khoảng 12 km với tổng mức đầu tư 8.256 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

TP.HCM dự kiến hoàn thiện 4 tuyến đường chính và các dự án lớn ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc (các khu chức năng số 3 và số 4). Dự án có diện tích khoảng 89,35 ha, là khu nhà ở hỗn hợp thương mại đa chức năng và một số công trình điểm nhấn, công cộng như: trường học, nhà bảo tàng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng...

Hoàn thiện trục đường bắc - nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) có mức đầu tư 3.345 tỉ đồng. Dự án gồm xây dựng đường trục bắc - nam với chiều dài 1.097 m; xây dựng các tuyến đường nội bộ trong phạm vi khu chức năng số 3 và số 4, tổng chiều dài 8.341 m; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với xây dựng đường.

Dự kiến các công trình này hoàn thành trong năm 2026, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú cho biết giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã hoàn tất

ẢNH: UYỂN NHI

Hình thành trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ của TP.HCM

Bên cạnh đó, ngày 18.4.2026, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, tạo tiền đề để triển khai trong thời gian tới.

Trung tâm hành chính được xây dựng trên khu đất hơn 7,8 ha. Công trình có quy mô 33 tầng, gồm 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 220.000 m2, chiều cao 173 m.

Trong cụm công trình còn có nhà hát đa năng 10 tầng (7 tầng nổi và 3 tầng hầm); công viên cảnh quan khoảng 10 ha, mặt nước hơn 12 ha; hầm đậu xe công viên 2 tầng, diện tích sàn khoảng 50.000 m2.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng điểm.

Theo ông Tú, dự kiến đến năm 2030, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ từng bước được đầu tư đồng bộ, hình thành trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ hiện đại của TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM tiếp người dân trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chính quyền TP.HCM tha thiết đề nghị các cá nhân, hộ gia đình còn lại cân nhắc thấu đáo, đồng thuận bàn giao mặt bằng để hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

