Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính TP.HCM ở Thủ Thiêm

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Dự án xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm trên khu đất rộng 46,7 ha tại Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng đang được khẩn trương thi công, hướng đến hoàn thành vào năm 2028.
Theo quy hoạch, dự án xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm được xây dựng trên khu đất 46,7 ha, bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỉ đồng, xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Công trình được thực hiện theo hợp đồng BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.
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