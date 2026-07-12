Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính TP.HCM ở Thủ Thiêm

Sau sáp nhập, hơn 8.000 công chức, viên chức của 3 địa phương đang tập trung tại các trụ sở hiện hữu, dẫn đến quá tải cục bộ về không gian làm việc. Đồng thời, các cơ quan hành chính, chính trị còn bố trí phân tán; nhiều trụ sở xuống cấp, chật hẹp, hạ tầng và công nghệ thông tin chưa đồng bộ