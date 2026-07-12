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Kinh tế Doanh nghiệp

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính TP.HCM ở Thủ Thiêm

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
Dự án xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm trên khu đất rộng 46,7 ha tại Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng đang được khẩn trương thi công, hướng đến hoàn thành vào năm 2028.

Theo quy hoạch, dự án xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm được xây dựng trên khu đất 46,7 ha, bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỉ đồng, xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Công trình được thực hiện theo hợp đồng BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính - chính trị có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nơi làm việc cho khoảng 8.000 người và phục vụ 1.500 - 2.000 lượt người dân, đại diện doanh nghiệp mỗi ngày qua hệ thống một cửa hiện đại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 3.

Dự án phân chia thành 4 thành phần độc lập. Trong đó, dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan tổng mức đầu tư dự kiến là 3.509 tỉ đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư 18.492 tỉ đồng, trong khi Trung tâm hội nghị - biểu diễn 6.856 tỉ đồng và Quảng trường trung tâm thành phố 733 tỉ đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 4.

Hàng trăm công nhân tất bật làm việc, tạo nên không khí thi công khẩn trương tại công trường dự án Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm ở Thủ Thiêm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 5.

Các tốp công nhân miệt mài làm việc, tập trung hoàn thiện từng hạng mục của dự án

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 9.

Chiều 11.7 dù là cuối tuần nhưng các xe tải chở vật liệu liên tục ra vào phục vụ quá trình xây dựng dự án

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 6.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM trở thành một đô thị đặc biệt, có quy mô lớn với 168 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích 6.772 km2 và dân số 14 triệu người

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 7.

Sau sáp nhập, hơn 8.000 công chức, viên chức của 3 địa phương đang tập trung tại các trụ sở hiện hữu, dẫn đến quá tải cục bộ về không gian làm việc. Đồng thời, các cơ quan hành chính, chính trị còn bố trí phân tán; nhiều trụ sở xuống cấp, chật hẹp, hạ tầng và công nghệ thông tin chưa đồng bộ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 8.

Trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.HCM sẽ được xây dựng theo mô hình hiện đại, thông minh, là nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của thành phố, vận hành theo mô hình “công sở mở” và tích hợp hạ tầng số

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 11.

Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan ven sông Sài Gòn, hình thành trung tâm chính trị - hành chính của TP.HCM, đồng thời tạo sự kết nối với khu trung tâm hiện hữu và TP.Thủ Đức (cũ)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 10.

Dự án cũng sẽ kết nối trực tiếp với tuyến metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, góp phần hình thành hạt nhân trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế của TP.HCM, liên thông sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất bật tại công trường thi công trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm - Ảnh 14.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Thủ Thiêm, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, đưa TP.HCM hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm trong tương lai

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

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