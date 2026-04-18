Thời sự

Trung tâm hành chính TP.HCM gần 18.500 tỉ đồng có thể vận hành từ năm 2028

Sỹ Đông
18/04/2026 11:34 GMT+7

Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư dự kiến gần 18.500 tỉ đồng, hoàn thành năm 2028, là nơi làm việc của 8.000 cán bộ, công chức, phục vụ 2.000 lượt khách/ngày.

Sáng 18.4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất, xây dựng trên khu đất 46,7 ha, bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Quy mô Trung tâm hành chính - chính trị với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m2, có thể phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ 1.500 - 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Phối cảnh Trung tâm hành chính TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh

Bên cạnh đó, công suất thiết chế văn hóa và sự kiện cộng đồng với tâm điểm văn hóa của Trung tâm hội nghị - biểu diễn dự kiến khoảng 2.000 chỗ khi tổ chức các sự kiện.

Cụm công trình còn có công viên cảnh quan hồ trung tâm bao gồm các công trình công cộng và các công trình biểu tượng (như cụm công trình tượng đài Thống Nhất, đài phun nước, khán đài), quảng trường trung tâm thành phố đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng.

Siêu công trình gần 30.000 tỉ đồng

Toàn bộ Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỉ đồng, xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Công trình xây dựng theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng 22.135 tỉ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách tương ứng khoảng 7.456 tỉ đồng.

Dự án phân chia thành 4 thành phần độc lập. Trong đó, dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan tổng mức đầu tư dự kiến là 3.509 tỉ đồng. Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư 18.492 tỉ đồng; Trung tâm hội nghị - biểu diễn 6.856 tỉ đồng và Quảng trường trung tâm thành phố 733 tỉ đồng.

Dự án Trung tâm hành chính TP.HCM khởi công ngay trong năm nay và sẽ hoàn thành năm 2028

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM trở thành một đô thị đặc biệt, có quy mô lớn với 168 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích 6.772 km2 và dân số 14 triệu người.

Sau quá trình sáp nhập, toàn bộ nhân sự công chức, viên chức của 3 địa phương (khoảng hơn 8.000 người) đang tập trung tại các trụ sở cơ quan hiện hữu, dẫn đến quá tải cục bộ trong việc bố trí không gian làm việc cho khối cơ quan hành chính - chính trị.

Đồng thời, hệ thống các cơ quan hành chính, chính trị đang được bố trí không tập trung, phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực TP.HCM cũ. Nhiều trụ sở đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hệ thống công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ.

Nhiều công trình trụ sở hiện không chỉ là nơi làm việc mà còn là những di sản kiến trúc có giá trị lịch sử cao. Đây là những công trình biểu tượng với lối kiến trúc Pháp đặc trưng, cần được bảo tồn nghiêm ngặt. Công năng làm việc bên trong các tòa nhà cũ thường khó tối ưu hóa cho các hệ thống công nghệ thông tin và quản trị số hiện đại.

Từ thực tiễn trên, UBND TP.HCM cho rằng việc đầu tư một Trung tâm hành chính tập trung với cơ sở vật chất hiện đại tại khu vực lõi kết hợp đồng bộ các cụm công trình như Trung tâm hội nghị - biểu diễn và Quảng trường trung tâm để xứng tầm một siêu đô thị trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết.

