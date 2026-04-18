TP.HCM dừng đầu tư nhà hát Thủ Thiêm

Sáng 18.4, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 2. Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở phường An Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (còn gọi là nhà hát Thủ Thiêm).

Dự án này được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng vốn hơn 1.500 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2022. Đến năm 2021, các đơn vị đưa ra đề xuất tăng vốn cho dự án lên thành 2.000 tỉ đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2018 - 2024. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, TP.HCM quyết định tạm dừng đầu tư nhà hát này năm 2022.

Đến đầu năm 2025, UBND TP.HCM xin ý kiến Bộ Xây dựng về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của nhà hát, trong đó đề xuất điều chỉnh diện tích, mật độ xây dựng để đảm bảo nhà hát có 1.700 chỗ ngồi.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận định việc đầu tư nhà hát là cần thiết, bởi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về nguyên nhân dừng chủ trương, UBND TP.HCM cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chính trị - hành chính và khu công viên cây xanh hồ trung tâm theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất) và thực hiện dự án nhà hát - trung tâm biểu diễn - hội nghị bằng hình thức nhà đầu tư tài trợ.

Đồng thời, tập thể Thường trực UBND TP.HCM cũng thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ nguồn vốn đầu tư công chuyển sang nghiên cứu thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Xây dựng nhà hát mới theo phương thức đối tác công tư

Hiện có nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch theo phương thức PPP. Điều này phù hợp định hướng thu hút đầu tư tư nhân, góp phần giảm áp lực ngân sách nhà nước trong việc đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Một phối cảnh Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đạt giải cuộc thi thiết kế kiến trúc nhà hát ẢNH: CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ STUDIO MILOU

UBND TP.HCM đánh giá dự án chuyển sang hình thức đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến lớn hơn tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thời gian thực hiện nhanh, góp sớm đưa công trình vào hoạt động.

Do đó, việc quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công là cần thiết để không trùng lắp, làm cơ sở triển khai dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM theo chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM.

Về tiến độ, trong cụm công trình Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có hạng mục trung tâm biểu diễn (nhà hát). Theo đề xuất của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn, hạng mục trung tâm biểu diễn có tổng mức đầu tư 6.855 tỉ đồng. Dự án sẽ hoàn thành sau 2 năm, kể từ thời điểm ký hợp đồng BT.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích hơn 128 ha, bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm, trong đó có công trình nhà hát Thủ Thiêm.