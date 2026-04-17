Vì sao TP.HCM xây trung tâm hành chính ở Thủ Thiêm theo hợp đồng BT?

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM sắp tới, UBND TP.HCM sẽ trình chủ trương đầu tư dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đề xuất của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn, dự án rộng 46,7 ha, bao quanh bởi đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Riêng khu đất làm trụ sở rộng hơn 7,8 ha, còn lại là đất văn hóa, cây xanh, quảng trường và đất giao thông.

Khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng mức đầu tư sơ bộ (đã bao gồm lãi vay) của dự án khoảng 29.592 tỉ đồng. Doanh nghiệp đề xuất quỹ đất đối ứng khoảng 10,5 ha ở phân khu số 1, 2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là các khu đất thương mại dịch vụ và đất hỗn hợp, nằm phía đối diện vị trí xây dựng Trung tâm hành chính.

Riêng hạng mục quảng trường trung tâm và hầm đỗ xe có tổng vốn đầu tư hơn 733 tỉ đồng sẽ thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp dự tính công trình sẽ hoàn thành sau 2 năm, kể từ thời điểm ký hợp đồng BT. Trung tâm hành chính dự kiến phục vụ 6.000 - 8.000 cán bộ, tiếp nhận 1.500 - 2.000 lượt người/ngày.

Vì sao TP.HCM cần có Trung tâm hành chính tập trung?

Trong văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM mới đây, UBND TP.HCM đã nêu rõ sự cần thiết xây dựng trung tâm hành chính và lý do chọn hợp đồng BT.

Về sự cần thiết, dự án này đã được TP.HCM báo cáo Chính phủ và được Quốc hội thông qua trong danh mục kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tại Nghị quyết 260/2025. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM cũng thống nhất chủ trương về sự cần thiết đầu tư tại Nghị quyết 05 ban hành hồi tháng 1.2026.

Phân tích hiện trạng, UBND TP.HCM cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các trụ sở trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và tỉnh Bình Dương (cũ) đã được bố trí, khai thác sử dụng hiệu quả.

Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM ở số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong đó, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được chuyển đổi công năng làm cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Y dược; còn Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được sử dụng làm trung tâm đổi mới sáng tạo.

Hiện trụ sở làm việc của TP.HCM sau khi tiếp nhận, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức từ 3 địa phương đã trong tình trạng quá tải. Các sở, ngành đang bố trí phân tán tại nhiều địa điểm, gây khó khăn cho công tác phối hợp, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Do đó, việc đầu tư xây dựng khu Trung tâm hành chính tập trung nhằm hình thành hạ tầng hành chính đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực tiếp nhận và vận hành hiệu quả bộ máy sau sắp xếp.

Mặt khác, công trình cũng sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong vai trò đầu tàu vùng và cả nước. Việc lựa chọn vị trí bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối vùng thuận lợi, phục vụ mục tiêu lâu dài.

Ngoài ra, việc đầu tư Trung tâm hành chính gắn với Trung tâm tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trên cơ sở quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Hợp đồng BT thanh toán bằng đất và tiền

Về lựa chọn hình thức đầu tư theo hợp đồng BT, UBND TP.HCM cho biết dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố nhằm đảm bảo nền tảng hạ tầng hành chính hiện đại, đủ năng lực tiếp nhận và vận hành hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dự án không có khả năng áp dụng các loại hợp đồng đối tác công tư có thu phí như BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) hoặc áp dụng đầu tư kinh doanh.

Một trong các phối cảnh Trung tâm hành chính TP.HCM ẢNH: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC TP.HCM

Ngoài ra, việc triển khai đầu tư dự án theo hình thức BT kết hợp thanh toán bằng tiền và quỹ đất giúp giảm áp lực lên ngân sách nhà nước tại thời điểm hiện tại, phân bổ có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công cho các dự án, công trình khác trên địa bàn.

Đối với trụ sở HĐND và UBND TP.HCM là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia với giá trị lịch sử hơn 100 năm, thành phố định hướng bảo tồn, khai thác phục vụ tham quan, du lịch, giáo dục truyền thống theo quy định.