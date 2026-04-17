Siêu dự án gần 30.000 tỉ đồng

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư sơ bộ (đã bao gồm lãi vay) của dự án khoảng 29.592 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư, còn lại là nguồn vốn huy động. Doanh nghiệp kiến nghị triển khai dự án theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, công ty này đề xuất phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn cho biết dự án này thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đây cũng là một trong các dự án trọng điểm của TP.HCM cần sớm triển khai, đảm bảo ổn định và hiệu quả trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo doanh nghiệp, việc áp dụng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt là phù hợp, cấp bách và có cơ sở pháp lý, nhằm rút ngắn thời gian triển khai, kịp động thổ vào ngày 30.4.

Doanh nghiệp đánh giá dự án khi hoàn thành sẽ thiết lập mô hình quản lý hành chính tập trung, hiện đại, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy và chất lượng phục vụ hành chính công. Bên cạnh đó, không gian kiến trúc - nghệ được tổ chức có chất lượng, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng cho khu vực hồ trung tâm Thủ Thiêm, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc đô thị…

Về quy mô, dự án rộng 46,7 ha và được bao quanh bởi đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch. Trong đó, đất trụ sở hơn 7,8 ha, đất văn hóa khoảng 3,2 ha, đất cây xanh 10 ha, mặt nước 12 ha, đất cây xanh khu quảng trường trung tâm 8,2 ha và đất giao thông khoảng 5,5 ha. Văn bản nêu rõ thời gian thực hiện dự án trong 2 năm, kể từ thời điểm ký hợp đồng BT. Nhà đầu tư dự kiến chia dự án thành 4 thành phần, gồm hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực TTHC, nhà hát và công viên cảnh quan; TTHC; nhà hát; quảng trường trung tâm và hầm xe.

Riêng quỹ đất đối ứng, doanh nghiệp đề xuất khoảng 10,5 ha đất thương mại dịch vụ và đất hỗn hợp ở phân khu số 1, 2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc thanh toán thực hiện theo từng dự án thành phần. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, TTHC, nhà hát sẽ thực hiện thông qua quỹ đất đối ứng. Riêng hạng mục quảng trường trung tâm và hầm đỗ xe có tổng vốn đầu tư hơn 733 tỉ đồng sẽ thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước.