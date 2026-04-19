Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM thống nhất xây Trung tâm hành chính mới

Sỹ Đông - Đỗ Trường
19/04/2026 05:36 GMT+7

Ngày 18.4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM theo phương thức đối tác công - tư.

Dự án do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất, xây dựng trên khu đất 46,7 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, P.An Khánh. Quy mô Trung tâm hành chính - chính trị với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m2, có thể phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 người, phục vụ 1.500 - 2.000 lượt khách/ngày. Cụm công trình còn có Trung tâm hội nghị - biểu diễn khoảng 2.000 chỗ, công viên cảnh quan hồ trung tâm, quảng trường trung tâm dùng tổ chức các sự kiện kinh tế, CT-XH quan trọng.

Toàn bộ Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỉ đồng, xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Công trình xây dựng theo hợp đồng BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất tăng vốn dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài lên 22.975 tỉ đồng. HĐND TP.HCM cũng thông qua danh mục 33 khu đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT, trong đó có nhiều khu "đất vàng" bỏ trống nhiều năm như 8-12 Lê Duẩn, 2-4-6 Hai Bà Trưng (P.Sài Gòn), 152 Trần Phú (P.Chợ Quán), 420 Nơ Trang Long cùng một số khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Vì sao TP.HCM xây trung tâm hành chính ở Thủ Thiêm theo hợp đồng BT?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận