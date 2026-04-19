TP.HCM thống nhất xây Trung tâm hành chính mới

Dự án do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất, xây dựng trên khu đất 46,7 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, P.An Khánh. Quy mô Trung tâm hành chính - chính trị với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m2, có thể phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 người, phục vụ 1.500 - 2.000 lượt khách/ngày. Cụm công trình còn có Trung tâm hội nghị - biểu diễn khoảng 2.000 chỗ, công viên cảnh quan hồ trung tâm, quảng trường trung tâm dùng tổ chức các sự kiện kinh tế, CT-XH quan trọng.

Toàn bộ Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỉ đồng, xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Công trình xây dựng theo hợp đồng BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất tăng vốn dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài lên 22.975 tỉ đồng. HĐND TP.HCM cũng thông qua danh mục 33 khu đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT, trong đó có nhiều khu "đất vàng" bỏ trống nhiều năm như 8-12 Lê Duẩn, 2-4-6 Hai Bà Trưng (P.Sài Gòn), 152 Trần Phú (P.Chợ Quán), 420 Nơ Trang Long cùng một số khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.