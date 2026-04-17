Ngày 17.4, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Sở Tài chính triển khai kết luận của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường về việc đề xuất phương án thực hiện chủ trương mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án cụ thể về mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm. Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15.5.

Trước đó, trong chương trình hành động ban hành tháng 2.2026, Tỉnh ủy Khánh Hòa giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng đề án mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu Khánh Hòa nghiên cứu mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm trong giai đoạn 2025 - 2030, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Một góc đô thị Nha Trang hiện nay ẢNH: HL

Việc mở rộng này được đặt ra trong bối cảnh Nha Trang hiện vẫn là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, nhưng đang chịu áp lực lớn về quỹ đất và hạ tầng đô thị. Trong khi đó, Cam Lâm được định hướng trở thành khu đô thị mới quy mô lớn, đóng vai trò cực tăng trưởng phía nam của Khánh Hòa.

Theo quy hoạch, Cam Lâm có nhiều đô thị lớn. Đáng chú ý, khu đô thị mới Cam Lâm rộng hơn 10.000 ha, được phát triển theo mô hình đô thị sân bay hiện đại, gắn với dịch vụ, du lịch và logistics nhờ lợi thế gần sân bay quốc tế Cam Ranh. Không gian đô thị được phân thành nhiều khu chức năng như trung tâm hành chính - tài chính, khu đô thị ven biển, khu sinh thái và các khu đô thị - dịch vụ hỗn hợp.

Cùng với định hướng tổng thể, địa phương đang triển khai một số dự án cụ thể tại Cam Lâm như các khu đô thị Cam Hòa, Cam Thượng, Suối Tân và Cam Tân. Mỗi dự án có quy mô hàng trăm hecta, hướng đến phát triển đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng đến năm 2030.

Việc Khánh Hòa nghiên cứu mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm được xem là bước đi nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, tạo dư địa dài hạn, đồng thời tăng cường kết nối giữa đô thị hiện hữu Nha Trang với hệ thống đô thị mới phía nam tỉnh.