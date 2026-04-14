Đề xuất nghiên cứu dự án khu đô thị hơn 1.100 ha tại núi Cô Tiên, Nha Trang

Doanh nghiệp này là thành viên của Sun Group - tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng. Tại Khánh Hòa, ngoài khu vực núi Cô Tiên mới đề xuất, Tập đoàn Sun Group đã và đang triển khai một số dự án lớn, trong đó có khu đô thị hỗn hợp ở phường Nam Nha Trang.

Theo doanh nghiệp này, việc đề xuất dự án mới trên núi Cô Tiên được đặt trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các định hướng phát triển theo Nghị quyết 09-NQ/TW, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2030, trong đó Nha Trang là đô thị hạt nhân.

Một góc khu vực núi Cô Tiên ẢNH: H.L

Qua khảo sát, nhà đầu tư đánh giá khu vực núi Cô Tiên có vị trí thuận lợi, cảnh quan tự nhiên đặc sắc, phù hợp phát triển đô thị hiện đại gắn với du lịch và dịch vụ. Dự án được định hướng là khu đô thị hỗn hợp đa chức năng, bao gồm các loại hình thương mại - dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và không gian văn hóa - tâm linh, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ.

Theo đề xuất, việc phát triển dự án không chỉ góp phần mở rộng không gian đô thị về phía Bắc Nha Trang mà còn giảm áp lực dân số và hạ tầng cho khu vực trung tâm. Hiện trạng khu đất được cho là chưa giải phóng mặt bằng, dự kiến lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Doanh nghiệp đề xuất tiến độ triển khai từ quý 2/2026 đến quý 4/2036, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép nghiên cứu, lập dự án và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, tạo điều kiện trong quá trình thực hiện. Nhà đầu tư cũng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và tự chịu chi phí nghiên cứu, đề xuất dự án.

Liên quan đến núi Cô Tiên, trong tháng 1.2026, UBND phường Bắc Nha Trang đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu vực núi Cô Tiên.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch phân khu núi Cô Tiên có tổng diện tích 1.309,3 ha. Trong đó, ranh giới lập quy hoạch khoảng 551,5 ha; phần diện tích còn lại là đất đồi núi, đất lâm nghiệp nhằm khớp nối, phủ kín quy hoạch phân khu. Quy mô dân số khu vực này dự kiến đến năm 2030 khoảng 12.600 người và đến năm 2040 khoảng 16.100 người.