Hà Tĩnh: Dân lo lắng vì bờ biển sạt lở

S ÓNG ĐÁNH TAN HOANG RỪNG PHÒNG HỘ

Tình trạng biển xâm thực đang diễn ra ở mức báo động dọc tuyến bờ biển qua địa bàn xã Kỳ Khang. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc bờ biển tại địa phương này xuất hiện nhiều điểm sụt lún, có nơi mép biển tiến sát khu dân cư. Trong khi đó, "bức tường xanh" bảo vệ làng biển là rừng cây phi lao chắn sóng bị sóng đánh bật gốc, nằm ngả nghiêng hoặc chết khô trên bãi cát.

Ông Thiều Đình Tuyển (65 tuổi, ngụ thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang) kể trước đây bờ biển qua thôn rất rộng, từ bờ biển đến mép nước dài hàng trăm mét. Thế nhưng nhiều năm qua, cứ mỗi mùa mưa bão, triều cường dâng cao lại cuốn phăng đất đai và rừng phi lao phòng hộ. Bây giờ biển đã ăn sát vào vườn nhà, khiến người dân mất ăn mất ngủ. "Nhiều gia đình không dám bỏ tiền ra sửa sang, kiên cố hóa nhà cửa vì lo sợ có thể phải di dời bất cứ lúc nào. Kinh tế của bà con làng biển cũng bị ảnh hưởng khi phần lớn diện tích đất ven bờ đều đã bị sụt lún, nhiễm mặn", ông Tuyển ngao ngán nói.

Rừng phi lao phòng hộ ở xã Kỳ Khang bị sóng và bão đánh tan hoang ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nhớ lại thời điểm bước ngoặt khiến làng biển mất đi "lá chắn xanh", ông Nguyễn Viết Xuân, Trưởng thôn Trung Tân, cho hay bão Doksuri (bão số 10) năm 2017 hung dữ đến mức đánh gãy đổ gần như toàn bộ rừng chắn sóng ven biển. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, thành quả thầm lặng gây dựng suốt hàng chục năm trời của cha ông gần như bị xóa sổ. "Rừng bị đánh tan hoang nên cứ mỗi năm trôi qua, biển lại lấn sâu thêm một chút", ông Xuân nói.

Theo ông Xuân, trước mỗi mùa bão đổ bộ, bà con trong thôn chủ động kêu gọi nhau huy động từng bao đất, gạch vụn và xà bần để gia cố tạm thời những đoạn bờ biển xung yếu nhất. Tuy nhiên, ai cũng hiểu những giải pháp thô sơ, mang tính chắp vá này chẳng khác nào "muối bỏ bể", khó lòng trụ vững trước những đợt sóng lớn cao hàng mét cuồn cuộn vỗ vào bờ.

M ONG CÓ KÈ CHẮN SÓNG

Theo người dân xã Kỳ Khang, so với vài chục năm trước, biển đã lấn sâu vào đất liền hàng trăm mét. Trong nhiều năm qua, sóng biển đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, không ít gia đình buộc phải di dời vào sâu trong làng hoặc chuyển đến nơi khác. Tình trạng sạt lở bờ biển không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân vùng chân sóng.

Nguyện vọng lớn nhất của bà con là sớm được đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống đê kè kiên cố chắn sóng để giữ đất, giữ làng và ổn định cuộc sống. Thế nhưng, sau nhiều năm, mong mỏi này vẫn chưa thể thực hiện vì thiếu kinh phí trong khi biển ngày một lấn sâu.

Trao đổi với PV, bà Đặng Thúy Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, cho hay tuyến bờ biển của xã dài gần 4 km và nhiều năm nay luôn phải đối mặt với tình trạng xói lở nghiêm trọng. Trước mắt, chính quyền địa phương vận động bà con ra sức trồng, bảo vệ rừng phi lao và hỗ trợ gia cố các vị trí xung yếu bằng các biện pháp thủ công. Song, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể chống chọi lâu dài.

"Để giải quyết triệt để, cần đầu tư hệ thống kè chắn sóng kiên cố. Tuy nhiên, kinh phí rất lớn, vượt khả năng của địa phương, vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh và T.Ư. Trước mắt, xã đang nghiên cứu xây dựng dự án tuyến đường giao thông sát bờ biển để tạo điều kiện phát triển du lịch biển, vừa kết hợp chắn sóng, hạn chế xói lở", bà Anh chia sẻ.