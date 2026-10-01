Nhiều hộ dân bất an do sạt lở bờ sông Trà Khúc

Mỗi mùa mưa, chạy lũ 5 - 6 lần

Tại thôn Đồng A, có 15 hộ dân đang sinh sống sát mép sông Trà Khúc. Đây là khu vực từng xảy ra sạt lở và được xác định có nguy cơ tiếp tục bị dòng nước khoét sâu khi mùa mưa lũ về.

Sạt lở bờ sông Trà Khúc, đoạn qua địa bàn xã Sơn Linh (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Gia đình chị Đinh Thị Phun nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp. Nền nhà hiện đã xuất hiện nhiều dấu hiệu sụt lún, khiến gia đình luôn trong trạng thái thấp thỏm mỗi khi mưa lớn. "Mùa mưa lũ đến phải chạy lũ 5 - 6 lần. Chạy lên trên nhà họ ở trên đồi, năm nào cũng vậy. Nước lên tới nhà, sợ nó sập", chị Phun nói.

Cách đó không xa, anh Đinh Văn Sơn cho biết gia đình nhiều lần phải đổ đất để gia cố khu vực phía sau nhà. Thế nhưng mỗi khi nước sông dâng cao, phần đất vừa gia cố lại bị cuốn trôi. Hiện ngôi nhà của gia đình anh Sơn chỉ còn cách mép sông chưa đầy 2 m. "Đổ đất năm này qua năm khác nhưng nước lên lại cuốn đi. Giờ nhà chỉ còn cách bờ sông chưa tới 2 m, gia đình rất lo", anh Sơn cho hay.

Sạt lở đe dọa nhà anh Đinh Văn Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất đất, mất nhà, người dân nơi đây còn phải thường xuyên cảnh giác mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng. Ông Đinh Banh, một hộ dân ở thôn Đồng A, cho biết ông thường xuyên phải canh con nước. Có những đêm nước lên nhanh, gia đình không dám ngủ mà phải thức để theo dõi tình hình. Khi nhận thấy nguy hiểm, mọi người vội thu dọn những vật dụng cần thiết, tìm đến nhà người thân hoặc người dân ở khu vực cao hơn để ở nhờ. Chỉ khi nước rút, gia đình mới quay về nhà dọn dẹp.

Ông Đinh Banh (giữa) lo lắng khi mùa lũ sắp đến ẢNH: HẢI PHONG

Sạt lở kéo dài hơn 2 km

Theo ông Trần Đình Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Sơn Linh, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc qua địa bàn xã đã xảy ra nhiều năm và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Qua rà soát, tổng chiều dài các khu vực bị sạt lở trên địa bàn xã ước tính hơn 2 km, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 50 hộ dân.

Sạt lở bờ sông Trà Khúc ăn sâu vào sát nhà dân, hàng quán ven đường dân sinh ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ tại thôn Đồng A, một số vị trí ven sông, tuyến giao thông và công trình dân sinh cũng nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Theo thống kê của địa phương, toàn xã Sơn Linh hiện có 42 hộ với 149 nhân khẩu nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của sạt lở. Đây cũng là những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Dòng chảy liên tục bào mòn bờ sông khiến diện tích đất ven sông ngày càng bị thu hẹp, trong khi khoảng cách từ nhà dân đến mép nước ngày một ngắn lại.

Sạt lở gây nứt, gãy nền bê tông ẢNH: HẢI PHONG

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa mưa lũ, xã Sơn Linh đã xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng di dời người dân khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Địa phương cũng đã tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, bố trí nguồn lực xây dựng khẩn cấp hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ sông Trà Khúc. Theo đề xuất, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 350 tỉ đồng. Theo lãnh đạo xã Sơn Linh, bên cạnh việc xây dựng kè chống sạt lở, địa phương cũng kiến nghị hỗ trợ xây dựng khu tái định cư kiên cố cho người dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống và sản xuất lâu dài.