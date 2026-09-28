Buôn bán lấn chiếm hẻm

Bạn đọc phản ánh hẻm 338 Chu Văn An (P.Bình Thạnh, TP.HCM) thường xuyên bị chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán, gây mất trật tự và ảnh hưởng việc đi lại của người dân (ảnh).

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tại đây, nhiều người dùng xe đẩy ba bánh chất đầy hàng hóa, dựng dù, bày sạp hàng chiếm một đoạn dài trong hẻm. Khách đi xe máy liên tục tấp vào mua hàng khiến lòng hẻm vốn hẹp càng thêm xáo trộn, các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm, trả lại lối đi thông thoáng cho bà con.