Buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường

Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, P.An Đông (trước đây thuộc P.5, Q.5), TP.HCM, hàng quán thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Hàng quán thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Các tiệm bày biện hàng hóa và dựng dù từ vỉa hè ra hẳn lòng đường, khiến người đi bộ phải xuống đường để đi. Ngoài ra, một số người còn đậu xe ba bánh để bán hàng, khách đi xe máy tấp ngang vào mua tạo nên cảnh rất lộn xộn. Tình trạng trên diễn ra thường xuyên, gây mất trật tự và có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.