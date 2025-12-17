Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Trương Thuận
Trương Thuận
17/12/2025 08:11 GMT+7

Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, P.An Đông (trước đây thuộc P.5, Q.5), TP.HCM, hàng quán thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường - Ảnh 1.

Hàng quán thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Các tiệm bày biện hàng hóa và dựng dù từ vỉa hè ra hẳn lòng đường, khiến người đi bộ phải xuống đường để đi. Ngoài ra, một số người còn đậu xe ba bánh để bán hàng, khách đi xe máy tấp ngang vào mua tạo nên cảnh rất lộn xộn. Tình trạng trên diễn ra thường xuyên, gây mất trật tự và có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
