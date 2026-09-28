Sạt lở bờ sông, hàng ngàn hộ dân lo mất đất

U Y HIẾP KHU DÂN CƯ

Những ngày qua, tình trạng sạt lở bờ sông Nhật Lệ đoạn dọc khu vực đất nông nghiệp thôn Hàm Ninh (xã Quảng Ninh) diễn ra nghiêm trọng. Dọc đoạn bờ dài hơn 2 km sát chân ruộng, nhiều vị trí xuất hiện hàm ếch lớn, chân bờ bị khoét sâu. Những mảng đất mới sạt xuống lòng sông vẫn còn nham nhở, trong khi dòng nước tiếp tục tạt vào bờ, cuốn đất sản xuất trôi theo.

Người dân địa phương lo lắng vì tình trạng sạt lở ngày càng kéo dài và nghiêm trọng ẢNH: THANH LỘC

Ông Nguyễn Văn Tố (63 tuổi, ngụ thôn Hàm Ninh) cho biết tình trạng này đã diễn ra nhiều năm và thường nghiêm trọng hơn sau mỗi mùa mưa lũ. Dòng nước rút cuốn theo đất đai, phù sa, khiến người dân phải nhiều lần gia cố bờ thửa nhưng vẫn không ngăn được xói mòn. "Bà con phải bỏ nhiều công sức gia cố nhưng đất vẫn bị cuốn trôi, việc sản xuất ngày càng khó khăn. Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm đầu tư tuyến kè kiên cố để giữ đất sản xuất, hạn chế thiệt hại và giúp người dân yên tâm canh tác", ông Tố nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Chí, Trưởng thôn Hàm Ninh, trung bình mỗi năm bờ sông đoạn qua địa phương bị xâm thực sâu từ 2 - 3 m. Không ít diện tích lúa đang trong thời kỳ chăm sóc, bơm nước, bón phân bị sạt xuống sông, gây thiệt hại cho người dân.

Trước mùa mưa lũ, người dân lo sạt lở tiếp tục ăn sâu, đe dọa an toàn đất canh tác và hạ tầng ẢNH: THANH LỘC

Đáng lo ngại, tại một số vị trí, mép sạt lở hiện chỉ còn cách khu dân cư khoảng 50 m và "ăn" sát vào khu vực lăng mộ. Người dân cho rằng ngoài tác động của thiên tai, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nhật Lệ cũng khiến bờ sông bị xâm thực.

"Bà con đã nhiều lần gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng, các đoàn công tác cũng về khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục hay có nguồn kinh phí xây dựng kè. Mưa lũ đang đến gần nên người dân rất lo", ông Chí nói.

Đ Ề XUẤT XÂY KÈ

Không chỉ thôn Hàm Ninh, nhiều khu vực khác tại xã Quảng Ninh cũng đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông. Theo UBND xã Quảng Ninh, tổng chiều dài bờ sông bị sạt lở, xói mòn trên địa bàn hiện rải rác trên hơn 11 km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 4.800 hộ dân, đồng thời tác động đến hàng chục héc ta đất nông nghiệp, hạ tầng và giao thông nông thôn.

Sạt lở hiện diễn biến nghiêm trọng tại nhiều thôn, như: Quyết Tiến, Hàm Ninh, Vĩnh Ninh, Trúc Ly, Hà Thiệp, Quán Hàu, Lương Yến, Lệ Kỳ… Do nhiều đoạn chưa có hệ thống kè bê tông bảo vệ, sau các đợt mưa lũ, dòng nước chảy xiết tiếp tục gây xói lở, cuốn đất xuống sông.

Chính quyền và người dân mong có những đoạn kè bảo vệ các vị trí sạt lở nặng ẢNH: THANH LỘC

Trước thực trạng này, xã Quảng Ninh đã tổ chức rà soát các điểm sạt lở, khu vực có nguy cơ cao và cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, vận động các hộ dân sống ven sông chủ động phòng tránh, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Chính quyền và người dân mong có những đoạn kè bảo vệ các vị trí sạt lở nặng ẢNH: THANH LỘC

Ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, cho biết địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ điểm sạt lở và khu vực xung yếu. Lực lượng công an được chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

"Đối với những điểm sạt lở nhỏ, xã cân đối ngân sách để gia cố, sửa chữa tạm thời, bảo đảm việc đi lại. Với các vị trí sạt lở quy mô lớn, địa phương đã lập báo cáo đề xuất UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống kè kiên cố", ông Tuấn cho biết.

Người dân mong các điểm sạt lở nghiêm trọng như thế này sớm được đầu tư kè bảo vệ ẢNH: THANH LỘC

Về lâu dài, người dân mong các điểm sạt lở nghiêm trọng sớm được đầu tư kè bảo vệ. Đây không chỉ là giải pháp giữ đất sản xuất mà còn nhằm bảo vệ hạ tầng, khu dân cư và an toàn của hàng nghìn hộ dân đang sinh sống dọc các tuyến sông trên địa bàn.