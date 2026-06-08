Nguy cơ sạt lở núi Hòn Chà uy hiếp khu dân cư

Ông Nguyễn Văn Ba (xóm 4, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết nhà ông chỉ cách chân núi Hòn Chà vài chục mét. Mỗi năm cứ vào mùa mưa, đặc biệt trong các tháng 9 và 10, đất đá lại trôi và lăn từ sườn núi xuống khu dân cư. "Núi có độ dốc khá lớn nên đá có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Người dân chúng tôi luôn trong tâm trạng thấp thỏm, có thời điểm không dám ngủ vì sợ xảy ra sạt lở", ông Ba nói.

Theo ông Ba, trước đây Công ty CP Hoàn Cầu Granite khai thác đá tại núi Hòn Chà. Hiện hoạt động khai thác đã tạm dừng nhưng công tác hoàn thổ và phục hồi cây xanh tại khu vực từng khai thác vẫn chưa hoàn thành. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ sạt lở vào mùa mưa. "Trước đây khu vực này có cây cối che phủ, nhưng hiện nay nhiều vị trí trên sườn núi trơ đất đá. Khi mưa lớn, nước chảy mạnh làm đất đá dễ bị cuốn trôi xuống phía dưới", ông Ba nói.

Ông Phan Đức Đệ (xóm trưởng xóm 4, thôn Cảnh An 1) cho biết dọc chân núi Hòn Chà hiện có tuyến đường giao thông liên xóm cùng gần 20 hộ dân sinh sống. Những năm gần đây hiện tượng đất đá sạt trượt thường xuất hiện vào mùa mưa lũ. Bà con rất lo ngại nếu không được xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp dưới chân núi.

Ông Nguyễn Văn Ba lo ngại những tảng đá lớn sẽ lăn xuống uy hiếp tính mạng người dân dưới chân núi Hòn Chà ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bãi tập kết đá nằm lưng chừng núi có nguy cơ sạt trượt vào mùa mưa bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước những lo ngại của người dân, UBND xã Tuy Phước Tây đã làm việc với Công ty CP Hoàn Cầu Granite để rà soát việc thực hiện các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực núi Hòn Chà. Địa phương yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn tồn tại theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt, đồng thời bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thực hiện các hạng mục phục hồi môi trường.

UBND xã cũng yêu cầu công ty khắc phục các vị trí vách đứng có nguy cơ sạt lở. Sau khi thực hiện, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả để địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế. Trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu, xã sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thiện các thủ tục liên quan đến bảo vệ môi trường và hồ sơ thuê đất theo quy định hiện hành.

Đối với công tác phục hồi thảm thực vật, công ty phải triển khai trồng cây vào mùa mưa năm 2026. Đồng thời phải ký quỹ 20 triệu đồng tại Kho bạc Nhà nước để bảo đảm trách nhiệm trồng, chăm sóc và phục hồi cây xanh tại khu vực dự án. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, khoản tiền ký quỹ sẽ được sử dụng để tổ chức thực hiện theo quy định.

Ông Nguyễn Viết Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, cho biết địa phương cũng yêu cầu doanh nghiệp cam kết cụ thể về tiến độ trồng cây, bảo đảm thực hiện đúng diện tích, mật độ và chủng loại theo phương án phục hồi môi trường đã được phê duyệt. "Chính quyền địa phương cũng giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc hoàn thổ, cải tạo môi trường tại khu vực núi Hòn Chà nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống dưới chân núi trong mùa mưa sắp tới", ông Thảo nói.