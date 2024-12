Khai thác đá trái phép núi Hòn Chà: Vướng gì mà chưa xử lý được?

Ngày 12.12, UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã có báo cáo gửi Sở TN-MT tỉnh Bình Định về việc kiểm tra hoạt động khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà, P.Trần Quang Diệu và P.Bùi Thị Xuân.

Núi Hòn Chà (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bị băm nát ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều nơi trên núi Hòn Chà diễn ra khai thác đá trái phép

Theo báo cáo của UBND TP.Quy Nhơn, ngày 27.11, Tổ kiểm tra liên ngành của TP.Quy Nhơn đã kiểm tra thực tế tại khu vực sườn núi phía đông núi Hòn Chà (thuộc khu vực 5, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khu vực phía sau mặt bằng Công ty TNHH Xuân Nguyên (phần diện tích đã được UBND tỉnh Bình Định thu hồi 9.714 m2) có hoạt động khai thác đá trái phép.

Cụ thể, có 2 xe máy đào đang tập kết (trong đó 1 chiếc đang hoạt động đào bới đất đá) và một số người có hành vi khoan tách đá. Việc khai thác đá trái phép của Công ty TNHH Xuân Nguyên tại khu vực trên, tổ kiểm tra liên ngành đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng đến nay Công ty TNHH Xuân Nguyên vẫn cố tình vi phạm, chây ì, mặt khác do nhiều nguyên nhân liên quan đến các quy định pháp luật nên việc xử lý chưa được triệt để. Do đó, tình trạng khai thác đá trái phép của Công ty TNHH Xuân Nguyên vẫn còn tiếp diễn trong thời gian dài.

Một doanh nghiệp đang khai thác đá dưới chân núi Hòn Chà ẢNH: HẢI PHONG

Còn tại P.Bùi Thị Xuân, Công ty TNHH Đá Hoa Cương chưa chấm dứt hoạt động khoáng sản tại khu vực mỏ, đến nay việc hoàn thổ, đóng cửa mỏ vẫn chưa thực hiện xong. Chính vì vậy, một số người lợi dụng việc hoàn thổ để khai thác đá trái phép.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, đã giao Công an TP.Quy Nhơn chỉ đạo công an địa phương nắm bắt tình hình theo dõi các đối tượng lén lút, có hành vi khai thác đá trái phép tại khu vực núi Hòn Chà để xác lập hồ sơ đề xuất, báo cáo cho UBND TP.Quy Nhơn xử lý theo đúng quy định.

"Trường hợp để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà mà lãnh đạo địa phương không báo cáo, lơ là không xử lý thì Chủ tịch UBND địa phương nơi xảy ra hành vi khai thác khoáng sản trái phép chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn", ông Toàn cho biết thêm.

Doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Bình Định

Ngày 28.11, Công an TP.Quy Nhơn đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị với nội dung chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an P.Trần Quang Diệu, Công an P.Bùi Thị Xuân tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại sườn núi Hòn Chà.

Một số người khai thác đá trái phép dựng lán trại trên núi Hòn Chà ẢNH: HẢI PHONG

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai và chính quyền các phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân cưỡng chế, dỡ bỏ các lán trại khu vực núi Hòn Chà để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản...

Tuy nhiên, hiện tại khu vực sườn phía đông núi Hòn Chà hoạt động khai thác khoáng sản vẫn tiếp tục tiếp diễn, trong đó có hoạt động tận thu đá, mở rộng mặt bằng của Công ty TNHH Xuân Nguyên, nhưng Công an TP.Quy Nhơn không đấu tranh xử lý được, do vướng về cơ sở pháp lý. Công an TP.Quy Nhơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành làm việc với Công ty TNHH Xuân Nguyên để vận động dừng hoạt động tận thu đá khối, mở rộng mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn nhưng Công ty TNHH Xuân Nguyên vẫn tổ chức tận thu đá.

Không xử lý được hoạt động khai thác đá trái phép vì Công ty TNHH Xuân Nguyên đang khởi kiện hành chính về việc thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Định đã giao cho công ty, nên cơ sở pháp lý để áp dụng các chế tài xử lý hành vi khai thác khoáng sản (đá) đối với Công ty TNHH Xuân Nguyên chưa đảm bảo.

Từ khu công nghiệp Phú Tài nhìn lên núi Hòn Chà thấy rất nhiều điểm khai thác đá ẢNH: HẢI PHONG

Công an TP.Quy Nhơn đề xuất Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành quyết định về việc dừng tận thu đá khối mở rộng tại nhà máy chế biến đá granite của Công ty TNHH Xuân Nguyên trong giai đoạn chờ giải quyết dứt điểm vụ kiện, để các lực lượng chức năng và Công an TP.Quy Nhơn có cơ sở pháp lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực phía vực phía đông núi Hòn Chà.