Bình Định: Khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà, địa phương nói khó xử lý

Nhiều lần kiểm tra nhưng không xử lý được

Người dân địa phương cho biết, khu vực núi Hòn Chà bị khai thác đá rất nhiều, một số nơi là của các doanh nghiệp trúng đấu giá, còn lại là khai thác trái phép. Việc khai thác đá trái phép diễn ra trong thời gian dài.

Cảnh nham nhở của núi Hòn Chà ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, từ đường Lạc Long Quân đi vào trung tâm Khu công nghiệp Phú Tài (P.Trần Quang Diệu), đến cuối khu công nghiệp có 2 công ty đang khai đá granite được cơ quan chức năng cấp phép. Ở giữa 2 công ty này có một con đường mòn dẫn đến điểm khai thác đá trái phép quy mô, nhưng vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý. Tại đây, có rất nhiều đá được chất thành đống ở phía lưng chừng núi. Bên cạnh là lán trại sơ sài được phủ bằng tấm bạt để che nắng, che mưa.

Từ trung tâm Khu công nghiệp Phú Tài (P.Trần Quang Diệu) thấy rất rõ điểm khai thác đá trái phép ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 25.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND P.Trần Quang Diệu xác nhận, có tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà. Sau khi xem những hình ảnh PV Thanh Niên cung cấp, ông Hổ cho rằng việc xử lý khai thác đá trái phép rất khó. Chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm được, dù đã nhiều lần kiểm tra nhưng không bắt được quả tang.

"Các đối tượng khai thác đá trái phép vào thời điểm ngoài giờ hành chính, các ngày nghỉ, ngày lễ và có người cảnh giới. Khi địa phương triển khai lực lượng kiểm tra thì các đối tượng nhanh chóng rút khỏi khu vực khai thác, không bắt được quả tang nên chưa thể xử lý. Theo luật Bảo vệ TN-MT, phải bắt được quả tang và có hình ảnh chứng minh được hành vi vi phạm của các đối tượng khai thác, mới có thể thu hồi tang vật, lập biên bản xử lý và người lập biên bản phải là chủ tịch UBND phường hoặc công chức của Sở TN-MT", ông Hổ nói.

Khu vực khai thác đá trái phép, đá được chất thành từng đống ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Hổ, một số người đưa phương tiện cơ giới lên núi Hòn Chà để phục vụ hoạt động khai thác đá trái phép, chủ yếu là khai thác đá khối. Khi lực lượng chức năng của phường lên đến nơi, các đối tượng tắt máy, dừng khai thác. Địa phương nhiều lần tìm, thuê người cẩu, đưa các thiết bị cơ giới xuống núi nhưng không ai dám làm, phần vì địa hình trắc trở, phần vì sợ trả thù.

"Địa phương đã kiến nghị UBND TP.Quy Nhơn vào cuộc xử lý. Hiện thành phố đã lập tổ công tác để chống khai thác đá trên núi Hòn Chà. Do đó, khi phát hiện có hoạt động khai thác đá trái phép, địa phương sẽ báo cáo và thành phố sẽ cử lực lượng phối hợp với phường để xử lý, chứ một mình phường thì rất khó xử lý", ông Hổ cho biết thêm.

Có quyết tâm xử lý ?

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Minh, Phó phòng TN-MT TP.Quy Nhơn cho biết, vị trí khai thác đá trên núi Hòn Chà mà PV phản ánh là hoạt động khai thác trái phép, nằm ngoài phạm vi khai thác của 2 doanh nghiệp được cấp phép, thuộc trách nhiệm quản lý, xử lý của P.Trần Quang Diệu. Đơn vị sẽ cử cán bộ phối hợp với P.Trần Quang Diệu đi kiểm tra nơi này, sau khi có kết quả sẽ thông báo lại cho PV.

Đá khai thác trái phép được chất thành đống, chờ chở xuống núi đi tiêu thụ ẢNH: HẢI PHONG

"Việc khai thác đá trái phép ở P.Trần Quang Diệu, UBND TP.Quy Nhơn đã giao cho địa phương quản lý và xử lý. Trường hợp các đối tượng sử dụng các phương tiện khai thác đá khối, phường phải có trách nhiệm báo cáo thành phố, sau đó tổ công tác của thành phố sẽ phối hợp với phường để xử lý. Tuy nhiên lực lượng chính vẫn là của phường", ông Minh nói.

Ông Minh cho biết thêm, về mặt quản lý nhà nước thì không được than khó, than khổ, việc gì cũng phải làm, quyết tâm xử lý hay không là do phường. Quan trọng là cách làm thế nào, hiệu quả hay không.

Núi Hòn Chà bị đục khoét để khai thác đá trái phép ẢNH: HẢI PHONG

Một lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết khu vực núi Hòn Chà đã giao cho TP.Quy Nhơn quản lý. Khi xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép, chủ tịch phường, xã, thị trấn phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên về mặt quản lý nhà nước, còn phía sở sẽ làm văn bản đề nghị TP.Quy Nhơn vào cuộc xử lý.