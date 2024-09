Đồng Nai: Để khai thác đá trái phép, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã bị bắt

Ngày 21.9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can, gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Chủ tịch UBND xã Ngọc Định, hiện là Phó phòng NN-PTNT H.Định Quán); bà Phan Thị Thu Hà (Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Định) và ông Trần Hồ Hoàng Dũng (nguyên cán bộ địa chính xã Ngọc Định). 3 bị can trên đã buông lỏng quản lý, để xảy ra khai thác đá trái phép trên địa bàn trong thời gian dài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cụ thể, cơ quan công an đã khởi tố các bị can nói trên để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", do có liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại ấp Hòa Thành (xã Ngọc Định). Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Châu Sủi Pố, Giám đốc Công ty TNHH đá La Va (trụ sở tại xã Ngọc Định) về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Ông Châu Sủi Pố, Giám đốc Công ty TNHH đá La Va bị khởi tố, bắt giam về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, vào đầu năm 2023, 3 nhân viên của Công ty TNHH đá La Va bị bắt quả tang đang khai thác đá trái phép tại ấp Hòa Thành, dưới sự chỉ đạo của ông Châu Sủi Pố.

Lực lượng công an xác định trong thời gian từ tháng 8.2022 đến 1.2023, công ty của ông Châu Sủi Pố đã khai thác trái phép hơn 4.830 m3 đá, có giá trị hơn 4,1 tỉ đồng. Số đá này được cưa xẻ, chế biến thành đá ốp lát rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 3 cán bộ UBND xã Ngọc Định nói trên đã buông lỏng quản lý, để Châu Sủi Pố khai thác đá trái phép trên địa bàn trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.