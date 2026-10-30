HAGL thua đau Bắc Ninh đúng phút bù giờ 90+8: Quả phạt đền nghiệt ngã

Đội trưởng HAGL Vĩnh Nguyên tranh bóng cùng tiền đạo Bremmer của CLB Bắc Ninh ảnh: CLB HAGL

HAGL tranh cãi về quả phạt đền

Trận cầu giữa CLB Bắc Ninh và HAGL đã diễn ra trong bầu không khí cực kỳ sôi động với rất đông người hâm mộ kéo đến sân Việt Yên để cổ vũ cho đội bóng xứ quan họ trong cuộc chạm trán đội bóng đến từ phố núi.

CLB Bắc Ninh đang có tinh thần rất tốt sau khi cầm hòa 2-2 trước Thể Công Viettel trong tình thế chỉ còn 10 người ở vòng trước, lại vừa nhận gói tài trợ 150 tỉ đồng từ Hội Doanh nghiệp trẻ TP.Bắc Ninh.

Tuy nhiên, việc HLV trưởng Paulo Foiani bị treo giò cùng cầu thủ Mai Xuân Quyết đã khiến CLB Bắc Ninh vẫn giữ cách nhập cuộc thận trọng, vì bên kia sân đối thủ HAGL sở trường chơi phòng ngự phản công rất giỏi.

Một pha lên bóng của HAGL ảnh: CLB HAGL

Hiệp 1 diễn ra khá nhạt nhẽo khi 2 đội chơi thăm dò nhau. Phải đến phút 33 tiền đạo David Fisher mới có cơ hội đầu tiên nhưng cú đánh đầu bị với, trong khi phải đến phút 43, HAGL mới tạo ra pha nguy hiểm nhưng thủ môn Văn Công của CLB Bắc Ninh chơi chắc chắn.

Sang hiệp 2, CLB Bắc Ninh tự tin hơn và bắt đầu đẩy cao đội hình và chơi tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng, buộc Gia Bảo và đồng đội phải thu mình phòng ngự. Những cơ hội rõ nét cũng xuất hiện nhiều hơn cho đội chủ nhà.

Phút 54, Trọng Kiệt lên tham gia tấn công đã đánh bại Trung Kiên nhưng cú sút rất căng đã đưa bóng dội cột. Sau đó 4 phút, tiền đạo David Fisher sút rất nhanh trong khu vực cấm địa nhưng Trung Kiên đã kịp phản xạ đẩy ra ngoài.

Cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Tiến Long đi bóng trước sự truy cản của Thanh Nhân Ảnh: CLB HAGL

Sau đó là hàng loạt pha bóng sóng gió diễn ra trước khung thành HAGL, khiến HLV Quang Trãi phải yêu cầu cả đội hoạt động hết công suất để chống đỡ các đợt tấn công đến từ mọi phía của CLB Bắc Ninh.

Hàng loạt cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua trước mũi giày của Văn Việt, David Fisher hay Vitor Hugo, trong khi HAGL sau hàng loạt thay người cũng chỉ biết tập trung phòng ngự, không tạo ra được pha lên bóng đáng kể nào.

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải tham khảo VAR xác định trung vệ Robson Alves đã phạm lỗi với Rafael Santos trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo Bremmer dễ dàng đánh bại Trung Kiên ghi bàn cho CLB Bắc Ninh.

Một chiến thắng nghẹt thở với bàn thắng duy nhất đến ở phút 90+8, nhưng xứng đáng cho những gì CLB Bắc Ninh đã thể hiện trong hiệp 2. Sau trận đấu, các cầu thủ HAGL đã phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải.