Dàn sao trẻ Việt kiều nâng tầm U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sớm chuẩn bị cho mục tiêu lớn

Giải bóng đá quốc tế Gia Lai Cup diễn ra vào tháng 11 tới đây sẽ là đợt hội quân trọng điểm tiếp theo của U.23 Việt Nam trong năm 2026. Nếu chỉ tính đến mục tiêu ngắn hạn cho một giải đấu giao hữu, ban huấn luyện hoàn toàn có thể triệu tập đội hình mạnh nhất với nòng cốt là những cầu thủ sinh năm 2003 và 2004, lứa tuổi đã dày dặn kinh nghiệm trận mạc ở V-League lẫn các đấu trường châu lục.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, bóng đá Việt Nam cần chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ mới, giai đoạn 2027 - 2028: đó là vòng loại U.23 châu Á 2028 vào tháng 6.2027, U.23 Đông Nam Á trên sân nhà vào tháng 7.2027, SEA Games 34 tại Malaysia vào tháng 9.2027 và xa hơn VCK U.23 châu Á 2028. Do đó, việc mở rộng diện tuyển chọn, trao cơ hội cho nhóm cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007 (tức độ tuổi U.21) mới là sự chuẩn bị cần thiết mang tính chiến lược dài hạn.

Tiền đạo sinh năm 2007 Williams Minh Hoàng (33) có thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại ẢNH: Y KIỆN

Thực tế, định hướng trẻ hóa và sàng lọc lực lượng đã được thực hiện trước đây. Ngay tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 diễn ra tại Nhật Bản vừa qua, U.23 Việt Nam dự giải với 13 cái tên thuộc lứa U.21 trong danh sách 23 tuyển thủ. Điều này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thực hiện ở đợt hội quân tháng 11 này, khi sân chơi V-League đang chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều gương mặt trẻ tiềm năng. Đáng chú ý, các cầu thủ Việt kiều trở thành nguồn lực bổ sung vô cùng chất lượng, mang lại làn gió mới cả về tư duy chơi bóng lẫn nền tảng thể lực, thể hình cho U.23 Việt Nam.

Nhiều nhân tố nổi bật

Yếu tố giúp dàn cầu thủ trẻ Việt kiều nhận được sự kỳ vọng nằm ở việc đa số họ đều có mật độ ra sân thường xuyên tại V-League. Nổi bật nhất phải kể đến bộ đôi của CLB Công an TP.HCM là Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007) và Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2006). Cả hai đã sớm chứng minh khả năng và được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong khi Williams Minh Hoàng thể hiện tư duy chơi bóng hiện đại với khả năng di chuyển không bóng thông minh và xử lý một chạm gọn gàng, thì Ngô Đăng Khoa lại sở hữu nguồn năng lượng dồi dào bằng lối đá pressing đầy nhiệt huyết.

Bên cạnh đó, Abdel-Amine Trần Đức Vinh (sinh năm 2005) cũng đang là điểm sáng tại SLNA dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn. Khả năng thoát pressing, kiểm soát bóng bình tĩnh trong không gian hẹp của Đức Vinh góp phần không nhỏ giúp đội bóng xứ Nghệ thi đấu thăng hoa tại V-League tính đến lúc này.

Đáng chú ý còn có Trần Thành Trung (sinh năm 2005) - tiền vệ trưởng thành từ giải Bulgaria, hiện là "kép chính" trong đội hình toàn sao của CLB Ninh Bình. Chưa hết, các nhân tố như Nguyễn Vadim (sinh năm 2005, CLB CAND, giải hạng nhất), Trần Lenn Minh Quang (sinh năm 2007, CLB Công an TP.HCM), hứa hẹn tạo nên chiều sâu đội hình cho U.23 Việt Nam.

Việc đôn các nhân tố trẻ Việt kiều lên U.23 Việt Nam là bước đi cần thiết. Sự kết hợp giữa tư duy chơi bóng hiện đại của những gương mặt Việt kiều cùng sự khéo léo của các cầu thủ nội sẽ giúp U.23 Việt Nam trở nên biến hóa hơn. Giải giao hữu Gia Lai Cup tháng 11 chính là vạch xuất phát để HLV Kim Sang-sik từng bước xây dựng một tập thể có chất lượng và bản lĩnh cho những chiến dịch lớn trong tương lai.