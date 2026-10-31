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    Dự đoán tỷ số CLB Công an TP.HCM thắng Đà Nẵng 2-1: Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức lập công

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Cuộc đối đầu giữa CLB Công an TP.HCM và Đà Nẵng hứa hẹn hấp dẫn sau khi cả 2 đội đang có đà thăng hoa sau những chiến thắng ở vòng trước.

    Lúc 18 giờ ngày 1.11, CLB Công an TP.HCM tiếp đón đội Đà Nẵng trên sân Bình Dương ở vòng 6 V-League 2026-2027. Với đà hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước 2 đội bóng lớn là Thể Công Viettel và Ninh Bình, đoàn quân của HLV Arthur Diles tiếp tục đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

    Olaha Mạnh Đức vẫn là cái tên đáng gờm nhất bên phía CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ gốc Nigeria không chỉ là ngòi nổ quan trọng với khả năng độc lập tác chiến và dứt điểm sắc sảo mà còn đóng góp rất, rất nhiều vào lối chơi chung. Anh là "cỗ máy" pressing, tích cực tham gia phòng ngự. Trong chiến thắng trước CLB Ninh Bình, anh lùi về phòng ngự, lấy bóng, đột phá từ sân nhà, xử lý thông minh rồi kiến tạo cho Jason Cummings lập công.

    Dự đoán tỷ số CLB Công an TP.HCM thắng Đà Nẵng 2-1: Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức lập công- Ảnh 1.

    Tiến Linh luôn chơi tốt trên sân Bình Dương

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

    Dự đoán tỷ số CLB Công an TP.HCM thắng Đà Nẵng 2-1: Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức lập công- Ảnh 2.

    Ở 2 trận gần nhất, Olaha Mạnh Đức ghi 1 bàn, 1 kiến tạo giúp CLB Công an TP.HCM có 6 điểm

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

    Ngoài ra, điểm mạnh khác của Olaha Mạnh Đức là chơi ăn ý với tất cả đồng đội, từ Cummings, Aldair Ferreira, Williams Minh Hoàng đến Tiến Linh. Anh đủ sức tự mình tỏa sáng, nhưng cũng tạo được rất nhiều cơ hội cho "đối tác". Rất có thể, Tiến Linh là gương mặt tiếp theo được hưởng lợi từ Olaha Mạnh Đức. Ở trận trước, số 22 của CLB Công an TP.HCM được nghỉ ngơi và đang sung sức, cực kỳ khao khát ghi bàn.

    Ở phía đối diện, CLB Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại của Quế Ngọc Hải. Ở trận gần nhất, trung vệ kỳ cựu này chỉ đá hiệp 1 rồi được cho nghỉ sớm, sau đó chủ động vào TP.HCM tập hồi phục để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách lần này. Mùa này, Quế Ngọc Hải được bố trí đá tiền vệ trung tâm thay vì vị trí trung vệ quen thuộc, nên khả năng để lại dấu ấn trong lối chơi của Đà Nẵng cũng lớn hơn, hoàn toàn có thể để lại một đường kiến tạo.

    Dự đoán tỷ số CLB Công an TP.HCM thắng Đà Nẵng 2-1: Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức lập công- Ảnh 3.

    Ngọc Hải là người thực hiện các tình huống cố định của CLB Đà Nẵng

    ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

    Nhưng nhìn chung, CLB Công an TP.HCM vẫn đang có lực lượng tốt hơn, ổn định hơn, từ chiều sâu đội hình cho đến tâm lý hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, nên có nhiều khả năng giành chiến thắng chung cuộc.

    Dự đoán: CLB Công an TP.HCM 2-1 Đà Nẵng. Olaha Mạnh Đức và Tiến Linh mang về 2 bàn thắng cho đội chủ nhà, trong khi Quế Ngọc Hải có thể giúp Đà Nẵng rút ngắn tỷ số bằng một đường kiến tạo, nhưng không đủ để cản bước CLB Công an TP.HCM nối dài mạch thắng.

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    Công An TP.HCM CLB Đà Nẵng V-League Quế Ngọc Hải Tiến Linh Olaha Mạnh Đức

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