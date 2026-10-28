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    Câu chuyện 'cổ tích' của Lê Quang Hùng vẫn tiếp diễn

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Ở tuổi 34, Lê Quang Hùng vẫn thi đấu bền bỉ, lên công về thủ toàn diện trong các trận đấu của CLB Công an TP.HCM. Nếu duy trì phong độ này, anh hoàn toàn có thể mơ về việc khoác áo đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa.

    Hành trình sửa chữa sai lầm

    Năm 2014, Lê Quang Hùng là một trong 9 cầu thủ Ninh Bình dính vào vụ dàn xếp tỷ số chấn động ở AFC Cup, trong trận gặp Kelantan. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt anh 20 triệu đồng và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá do liên đoàn tổ chức.

    9 năm sau đó, Quang Hùng làm đủ nghề để sống: bảo vệ ban đêm, người giao hàng, thậm chí là thợ kính nhôm. Anh vẫn âm thầm đá phủi để giữ phong độ, vẫn đều đặn gửi đơn xin VFF xem xét giảm án. Đến đầu năm 2023, VFF chính thức xóa án treo giò vĩnh viễn cho anh, kèm 6 tháng thử thách.

    Câu chuyện 'cổ tích' của Lê Quang Hùng vẫn tiếp diễn - Ảnh 1.

    Quang Hùng đang có những ngày tháng tươi đẹp ở CLB Công an TP.HCM

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

    Từ các đội bán chuyên, Quang Hùng dần tìm lại chỗ đứng, được Becamex Bình Dương (giờ là Becamex TP.HCM) chiêu mộ, rồi chuyển sang khoác áo CLB Công an TP.HCM. Đỉnh cao của hành trình trở lại đến vào tối 14.6.2026, khi CLB Công an TP.HCM đánh bại chủ nhà Ninh Bình 2-1 trong trận chung kết Cúp quốc gia 2025-2026. Hôm đó, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Quang Hùng đã bật khóc trên sân.

    Quang Hùng vẫn bền bỉ

    Bước sang mùa 2026-2027, "Hùng Bari" tiếp tục là minh chứng cho câu nói "gừng càng già càng cay". Sau khi bỏ lỡ 2 trận đầu tiên do chấn thương, anh trở lại ấn tượng, chơi cực hay ở mọi trận đấu mà mình được góp mặt.

    Ở vòng 5 V-League, ngày CLB Công an TP.HCM đánh bại Ninh Bình 1-0 nhờ bàn thắng phút bù giờ của Jason Cummings, chính Quang Hùng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất. Anh được Sofascore chấm 8 điểm với 9 lần thu hồi bóng, 89% tranh chấp tay đôi thành công, 100% đường chuyền ở phần sân nhà chính xác.

    Câu chuyện 'cổ tích' của Lê Quang Hùng vẫn tiếp diễn - Ảnh 2.

    Bản đồ nhiệt cho thấy Quang Hùng lên công về thủ một cách bền bỉ

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM


    Với Quang Hùng, được trở lại sân chơi chuyên nghiệp đã là một câu chuyện cổ tích. Nhưng nếu anh có thể khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa, câu chuyện cổ tích sẽ có một chương kết tuyệt vời.

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    Lê Quang Hùng CLB Công An TP.HCM V-League VFF

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