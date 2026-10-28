Các đối thủ đang sa sút nghiêm trọng, Nguyễn Filip có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam?

Nguyễn Filip xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam

Trong trận CLB Công an Hà Nội (CAHN) gặp CLB Cảng Thượng Hải ở AFC Champions League Elite diễn ra tối 27.10, thủ môn Nguyễn Filip đã có màn trình diễn ấn tượng và góp công lớn vào chiến thắng 3-2 cho đội nhà ngay trên sân đối phương.

Nguyễn Filip đã cứu nhiều bàn thua trông thấy, như pha tâng bóng qua đầu của tiền đạo Ampem bên phía Cảng Thượng Hải đã bị anh bắt bài. Đỉnh điểm nhất là pha Nguyễn Filip bắt gọn cú sút phạt đền của Leonardo, dù sau đó trọng tài hủy pha bóng này và cho đội Cảng Thượng Hải đá lại, nhưng vì gánh nặng tâm lý ở quả sút hỏng trước của Leonardo nên Mateus Vital cũng sút dội cột.

Nguyễn Filip vẫn giữ được phong độ ổn định Ảnh: Minh Tú

Nhìn lại những trận đấu gần đây, rõ ràng Nguyễn Filip vẫn đang có một phong độ rất tốt. Anh hoàn toàn xứng đáng nằm trong tốp 3 thủ môn xuất sắc nhất V-League hiện tại. Sở hữu thể hình lý tưởng (1,92 m), phản xạ cực nhanh, kỹ năng chơi chân thuần thục như một tiền vệ, và khả năng ra vào làm chủ vòng cấm khá hợp lý, Nguyễn Filip được xem là mẫu thủ môn toàn diện trong bóng đá hiện đại. Vậy tại sao anh lại không được xem trọng thời gian qua.

Đơn giản vì thủ môn này có một điểm yếu khiến luôn bị săm soi, đó là phong cách bắt bóng thiếu cảm giác an toàn. Đôi khi anh có những pha xử lý không cần thiết, và nhất là thích xử lý phức tạp thay vì chọn phương án an toàn nhất. Trong khi bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là ở vị trí thủ môn, đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet. Một pha xử lý thành công thì được khen, nhưng chỉ cần sai một ly là thành bàn thua, và đó là lúc anh trở thành tội đồ. Đây có lẽ cũng là lý do cốt lõi khiến HLV Kim Sang-sik không triệu tập Nguyễn Filip lên đội tuyển Việt Nam trong 2 giải đấu gần đây nhất. Ông Kim là một HLV thực dụng, luôn đề cao yếu tố an toàn và kỷ luật lên hàng đầu. Vì vậy ông cần một bức tường vững chắc, chứ không phải một thủ môn thích mạo hiểm phía sau khung thành.

HLV Kim Sang-sik gây sốt ở concert Big Bang: Đi đâu cũng chỉ một điệu nhảy

Phong độ các thủ môn còn lại như thế nào?

Trong số các thủ môn từng được gọi lên tuyển Việt Nam, Trần Trung Kiên đang gặp khó khăn nhất cùng CLB HAGL. Từ đầu mùa đến giờ, sau 5 trận đấu ở V-League, anh đã để lọt lưới đến 13 bàn, nhiều nhất trong số các đội. Dù vẫn rất nỗ lực trong từng trận đấu, nhưng Trung Kiên không thể giúp đội nhà có được kết quả thuận lợi (4 thua, 1 thắng) và xếp áp chót bảng xếp hạng.

Nguyễn Văn Việt để lọt lưới 7 bàn sau 5 trận Ảnh: Minh Tú

Thủ môn còn lại là Nguyễn Văn Việt cũng đang lận đận cùng đội Thể Công Viettel tại V-League. Anh đã để lọt lưới 7 bàn sau 5 trận, một con số không hề ít nếu so với Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik (cả 2 để lọt lưới cùng 3 bàn, thấp nhất trong số các đội). Một thủ môn sáng giá khác là Đặng Văn Lâm cũng chịu cùng số phận khi để lọt lưới đến 7 bàn.

Những con số trên cho thấy ngoài trừ thủ môn Lê Giang Patrik vẫn chắc suất lên tuyển, các vị trí còn lại vẫn chưa biết thế nào khi phong độ đều có vấn đề. Vị trí thủ môn ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11 tới xem ra sẽ có nhiều biến động.