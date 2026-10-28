Cầu thủ Đông Nam Á không có duyên với xuất ngoại

Sao Thái Lan và Indonesia đều gặp khó

Theo thống kê của tờ Siamsport (Thái Lan), tiền vệ được xem hay nhất bóng đá nước này hiện nay là Supachok đang gặp khủng hoảng tại giải J-League 2 (hạng nhì Nhật Bản). Ở trận đấu ngày 17.10, CLB Consadole Sapporo, đội Supachok đang khoác áo đã đánh bại Blaublitz Akita với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, anh chỉ có tên trong danh sách dự bị và phải ngồi ngoài suốt 90 phút.

Còn ở trận thắng 2-0 trước Montedio Yamagata hôm 21.10, anh chỉ được tung vào sân từ phút 86. Theo thống kê, tính đến thời điểm này anh chỉ được thi đấu tổng cộng 11 phút trong 6 trận gần nhất. Không chỉ Supachok, đồng đội của anh ở Consadole Sapporo là Teerapat Prueathong cũng đang đối mặt với khủng hoảng tương tự. Cầu thủ này không có tên trong danh sách đăng ký ở trận gặp Akita và cũng đã vắng mặt trong đội hình thi đấu của Sapporo 5 trận liên tiếp. Việc cả hai cầu thủ Thái Lan đều không được trọng dụng khiến người hâm mộ nước này vô cùng lo lắng vì ảnh hưởng không nhỏ đến đội tuyển quốc gia.

Đoàn Văn Hậu (phải) từng gặp rất nhiều khó khăn sau khi trở về từ Hà Lan ẢNH: MINH TÚ

Ở Indonesia, tiền vệ trẻ Marselino Ferdinan (từng được xem là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nước này) cũng rơi vào tình cảnh bi đát không kém khi ra nước ngoài thi đấu. Năm 2024, anh ký hợp đồng thi đấu cho CLB Oxford United ở giải hạng nhì nước Anh. Tuy nhiên, đón chờ anh ở đội bóng này là thời gian dài mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Mùa bóng 2025, anh chuyển sang CLB AS Trencin ở giải VĐQG Slovakia nhưng cũng không có chuyển biến đáng kể. Sau cùng, để giải cứu cầu thủ con cưng của mình, CLB trong nước là Persija đành kéo anh về thi đấu.

Đối với bóng đá VN, những cầu thủ từng được xem là xuất sắc nhất thế hệ vàng Thường Châu như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải… cũng từng xuất ngoại sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp… nhưng đều gặp thất bại và sớm trở về nước thi đấu.

Hệ lụy sau khi xuất ngoại

Điều đáng nói nhất trong việc ra nước ngoài thi đấu không thành công của các chân sút VN và Đông Nam Á là hệ lụy sau những chuyến đi này. Hầu hết các cầu thủ khi trở về nước thi đấu đều gặp vấn đề về phong độ, thậm chí sự nghiệp có phần đi xuống; hoặc nghiêm trọng hơn là dính những chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn, khiến phong độ khó hồi phục.

Điển hình như Supachok, viễn cảnh u ám còn đeo bám anh lên tận đội tuyển quốc gia. Dưới triều đại tân HLV Anthony Hudson tại giải FIFA ASEAN Cup 2026, anh chỉ có vỏn vẹn 110 phút ra sân qua 4 trận đấu. Supachok chỉ vào sân từ phút 54 trong chiến thắng 4-0 trước Pakistan, ngồi dự bị suốt trận thắng VN 2-0 ngày 29.9, thi đấu 74 phút trước Philippines rồi tiếp tục không được sử dụng ở trận chung kết gặp Indonesia. Điều này trái ngược với giai đoạn trước, khi anh từng được kỳ vọng kế thừa vai trò số 10 của Chanathip Songkrasin.

Marselino Ferdinan cũng rơi vào tình cảnh tương tự ở đội tuyển Indonesia. Ở vòng loại World Cup 2026, khi đang có phong độ đỉnh cao, anh là cầu thủ bản địa duy nhất xuất hiện trong đội hình chính gồm toàn cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, trong hai năm 2025 và 2026, anh gần như biến mất khỏi đội tuyển Indonesia, thậm chí còn dính chấn thương đầu gối rất nặng phải nghỉ dài hạn sau khi từ nước ngoài trở về.

Đoàn Văn Hậu cũng từng rơi vào tình cảnh giống Marselino Ferdinan sau thời gian ngắn sang Hà Lan thi đấu. Không được ra sân thường xuyên, khi trở về nước, anh phải nghỉ thi đấu gần 2 năm (từ tháng 9.2023 đến khoảng cuối năm 2025) do chấn thương viêm điểm bám gân gót chân Achilles và phải phẫu thuật, trị liệu kéo dài. Đến giờ anh cũng chỉ lấy lại được 80% phong độ so với thời đỉnh cao.

Với một cầu thủ Đông Nam Á, để thành công ở những môi trường hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc xa hơn là châu Âu (những nơi đòi hỏi cả thể lực, thể hình, tốc độ cùng kỹ năng xử lý bóng) là điều gần như không khả thi. Vì vậy có thể thấy việc Đình Bắc, cầu thủ trẻ được xem là hay nhất của bóng đá VN, quyết định không ra nước ngoài thi đấu thời điểm này hoàn toàn đúng đắn.