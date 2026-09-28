Sức mạnh đáng sợ của Thái Lan: Đâu chỉ có mỗi Chanathip, đừng quên còn có Supachok và Supachai

Đội tuyển Thái Lan đã gửi lời cảnh báo đến các đối thủ ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân vào ngày 26.9. Đáng chú ý, "Voi chiến" tạo ra cách biệt lớn dù chưa sử dụng toàn bộ những quân bài tốt nhất.

Teerasak Poeiphimai ghi cú đúp ở các phút 31 và 84, Jude Soonsup-Bell lập công ở phút 41, trong khi bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới của Haris Zeb. FIFA đánh giá Teerasak và Soonsup-Bell là những nhân tố nổi bật trong chiến thắng của Thái Lan.

Chanathip chưa ra sân ở trận gặp Pakistan ẢNH: NGỌC LINH

Nhưng điều đáng chú ý với đội tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở 4 bàn thắng. Chanathip Songkrasin ngồi dự bị và không thi đấu phút nào. Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Nicholas Mickelson cũng không đá chính. Điều đó đồng nghĩa HLV Anthony Hudson vẫn còn nhiều lựa chọn quan trọng khi Thái Lan gặp Việt Nam lúc 19 giờ 30 phút ngày 29.9.

Hàng công Thái Lan không phụ thuộc một ngôi sao

Chiến thắng trước Pakistan phần nào cho thấy chiều sâu trên hàng công của Thái Lan. Teerasak tiếp tục chứng minh khả năng săn bàn với cú đúp. Trước giải, FIFA đã chọn tiền đạo 24 tuổi vào nhóm 6 cầu thủ đáng xem nhất FIFA ASEAN Cup 2026. Anh cũng chính là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Thái Lan tại ASEAN Cup vừa qua.

Bên cạnh Teerasak, Jude Soonsup-Bell cũng để lại dấu ấn ngay lần đầu ra sân tại giải. Tiền đạo gốc Anh góp công vào bàn mở tỷ số trước khi trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Chanathip lên tiếng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh đáp lời

Khi Soonsup-Bell phải rời sân vì chấn thương đầu hiệp 2, Supachai Chaided được tung vào thay thế và lập tức tạo ảnh hưởng. Chính Supachai chuyền bóng cho Teerasak dứt điểm trong tình huống dẫn đến bàn phản lưới của Pakistan.

Điều đó cho thấy HLV Hudson có nhiều cách sắp xếp hàng công. Teerasak, Soonsup-Bell và Supachai đều có thể tạo ra khác biệt, trong khi phía sau họ vẫn còn những cầu thủ giàu khả năng đột biến như Supachok và Chanathip.

Trước giải, HLV Hudson khẳng định Thái Lan cố gắng lựa chọn lực lượng tốt nhất có thể để hướng đến FIFA ASEAN Cup và chuẩn bị cho Asian Cup đầu năm sau. Danh sách của "Voi chiến" có Chanathip, Supachok, Supachai, Soonsup-Bell cùng Nicholas Mickelson - cầu thủ đang thi đấu tại Đức. Đây cũng là khác biệt đáng kể so với đội hình Thái Lan mà Việt Nam vừa đánh bại ở chung kết ASEAN Cup 2026 hơn 1 tháng trước.

Đội tuyển Thái Lan được đánh giá có các tuyến đồng đều và có nhiều phương án thay thế ẢNH: NGỌC LINH

Việc Chanathip không cần ra sân trước Pakistan càng khiến cuộc đối đầu ngày 29.9 đáng chú ý. Ở tuổi 32, Chanathip là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Thái Lan. Khả năng giữ bóng, xoay xở trong phạm vi hẹp và kết nối các tuyến giúp tiền vệ này mang đến phương án tổ chức tấn công khác cho đội bóng của HLV Hudson.

Đội tuyển Việt Nam lại bước vào trận đấu trong hoàn cảnh khác. Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua 90 phút khó khăn mới thắng Philippines 1-0, trong trận đấu mà đối thủ có nhiều thời điểm đẩy Việt Nam lùi sâu phòng ngự.

Đáng lo hơn, Xuân Son đã phải chia tay giải vì rách cơ đùi sau. Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ cũng không góp mặt tại FIFA ASEAN Cup vì chấn thương, trong khi tình trạng của Hoàng Đức vẫn là vấn đề được quan tâm.

HLV Hudson tự tin có trong tay đội hình mạnh nhất ẢNH: NGỌC LINH

Thái Lan hiện cũng đứng trên Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Vì thế, chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup cách đây hơn 1 tháng không đồng nghĩa cuộc tái đấu sẽ có kịch bản tương tự. Đội bóng mà thầy trò HLV Kim Sang-sik sắp đối diện có thêm nhiều trụ cột, sở hữu chiều sâu tốt hơn và vừa cho thấy họ có thể ghi 4 bàn ngay cả khi Chanathip chưa cần bước vào sân.

Sau chiến thắng trước Pakistan, HLV Hudson cũng xác định trọng tâm tiếp theo là trận gặp Việt Nam. Với Chanathip cùng nhiều trụ cột đã được giữ sức, thử thách dành cho hàng phòng ngự Việt Nam ngày 29.9 sẽ lớn hơn đáng kể.

Lịch thi đấu đội tuyển Thái Lan - đội tuyển Việt Nam ẢNH: TV360

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