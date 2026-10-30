    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nghi ngờ kết quả VAR, HLV HAGL đề xuất V-League học cách làm của La Liga

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Nghi ngờ kết quả VAR về bàn thua của HAGL ở phút bù giờ, HLV Lê Quang Trãi đề xuất V-League học cách làm của La Liga để giải thích rõ ràng các quyết định của trọng tài.
    Nghi ngờ kết quả VAR, HLV HAGL đề xuất V-League học cách làm của La Liga- Ảnh 1.

    Tiền đạo Gia Bảo trong pha lên bóng của HAGL

    ảnh: CLB HAGL

    HAGL thua đau phút 90+8 trước CLB Bắc Ninh

    Đêm 30.10, sân Việt Yên đã chứng kiến trận đấu hấp dẫn trong hiệp 2, thậm chí những phút cuối cực kỳ nóng khi CLB Bắc Ninh tấn công liên tục và được hưởng quả phạt đền ở phút 90+4 để thắng HAGL 1-0.

    Đó là tình huống trung vệ Robson Alves đã phạm lỗi với Rafael Santos trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo Bremmer dễ dàng đánh bại Trung Kiên ghi bàn cho CLB Bắc Ninh ở phút 90+8.

    Các cầu thủ và lãnh đạo, BHL HAGL đã phản ứng dữ dội kể từ khi trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định tham khảo VAR cho đến sau khi trận đấu kết thúc, khi cho rằng tiền đạo CLB Bắc Ninh đã để bóng chạm tay trước pha va chạm của Robson Alves và Rafael Santos. Tuy nhiên, trọng tài đã xem kỹ các tình huống có liên quan. Qua băng hình, tiền đạo Bắc Ninh chưa chạm tay vào bóng. Còn ở góc quay qua cầu môn, trung vệ Alves đã phạm lỗi trong vòng cấm nên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thổi phạt đền.

    Nghi ngờ kết quả VAR, HLV HAGL đề xuất V-League học cách làm của La Liga- Ảnh 2.

    CLB Bắc Ninh đã chơi tốt hơn và dồn ép, tạo nhiều cơ hội trong hiệp 2

    ảnh: CLB HAGL

    HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "Trận đấu hôm nay chúng tôi đã thi đấu đầy nỗ lực, đáng lẽ ra HAGL ít nhất xứng đáng có được 1 điểm. Tuy nhiên, ở tình huống cuối cùng tôi cho rằng không đáng bị thổi phạt đền.

    Tôi có đọc thông tin giải La Liga sử dụng phỏng vấn để trọng tài giải thích các quyết định. Tôi nghĩ V-League cũng nên học hỏi điều đó để giải thích tại sao lại thổi phạt đền ở tình huống như vậy.

    Trong hiệp 1, chúng tôi cũng có một tình huống nhưng không được trọng tài công nhận là penalty. Rất tiếc khi HAGL đã nỗ lực thi đấu hơn 90 phút nhưng quyết định cuối cùng đã làm mọi nỗ lực tan biến.

    Tôi nghi ngờ kết quả pha check VAR là lỗi và cho rằng quyết định đó không thực sự công tâm. Đội bóng của chúng tôi đã chuẩn bị và nỗ lực rất lớn, tỷ số hòa hôm nay đáng lẽ ra là một kết quả hợp lý".

    Nghi ngờ kết quả VAR, HLV HAGL đề xuất V-League học cách làm của La Liga- Ảnh 3.

    HAGL đã cách trận hòa chỉ vài phút bù giờ cuối cùng

    ảnh: CLB HAGL

    Thất bại trên sân Việt Yên đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL. HLV Lê Quang Trãi khẳng định sẽ cố gắng cùng HAGL chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu vòng 7 V-League 2026 - 2027 gặp đối thủ nhiều duyên nợ CLB Hà Nội trên sân nhà Pleiku Arena.

    HLV Quang Trãi bày tỏ: "Cá nhân tôi nghĩ nghề nào cũng có áp lực. Khi đã chọn nghề HLV thì phải dám đương đầu và chịu áp lực với công việc của mình. Nói không có áp lực là không thật lòng. Khi đã chấp nhận và yêu thích công việc này, tôi sẽ nỗ lực làm tốt nhất có thể.

    Chúng tôi sẽ quay trở về sân nhà gặp một đối thủ tương đối nhiều duyên nợ là CLB Hà Nội. Toàn đội sẽ càng quyết tâm hơn sau những trận thua, mỗi cầu thủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hy vọng trận tới HAGL sẽ có sự chuẩn bị tốt và giành được điểm trên sân nhà".

    Trợ lý HLV Marcio Henrique của CLB Bắc Ninh cho biết "Mỗi người có một ý kiến riêng, nhưng chúng ta có VAR và VAR tồn tại là có lý do. Trọng tài quyết định penalty thì đó là penalty. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này vì chơi tốt hơn trong trận đấu hôm nay".

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

    Tin liên quan

    HAGL thua đau Bắc Ninh đúng phút bù giờ 90+8: Quả phạt đền nghiệt ngã

    HAGL thua đau Bắc Ninh đúng phút bù giờ 90+8: Quả phạt đền nghiệt ngã

    Trên sân Việt Yên tối 30.10, CLB HAGL đã thua đau 0-1 vì quả phạt đền ở phút bù giờ trước đội chủ nhà CLB Bắc Ninh.

    Hà Tĩnh 'giật' 1 điểm từ tay Thanh Hóa trong cuộc đối đầu kịch tính, căng hơn dây đàn

    Đội bóng cũ của ông Park nhận tài trợ kỷ lục 150 tỉ đồng: Nóng Bắc Ninh đại chiến HAGL!

    Khám phá thêm chủ đề

    Quang Trãi CLB BẮC NINH HAGL La Liga penalty V-League Phạt đền

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận