CLB TP.Đồng Nai thua sít sao chủ nhà Hải Phòng: Chơi hay hơn vẫn thất bại, tương lai ảm đạm

Văn Khoa của CLB TP.Đồng Nai tung cú sút về phía khung thành CLB Hải Phòng ảnh: Minh Tú





Đúng như dự đoán, trận đấu vòng 6 V-League 2026 - 2027 giữa CLB Hải Phòng và CLB TP.Đồng Nai ngày 31.10 đã diễn ra với nhịp độ chủ động tấn công của đội chủ nhà, trong sự cổ vũ của đông đảo CĐV có mặt trên sân Lạch Tray.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ CLB Hải Phòng không cần thăm dò mà lập tức đẩy nhanh tốc độ trận đấu, nhờ sự cơ động của đội trưởng Hữu Sơn và những mũi tấn công ăn ý khác như Minh Dĩ, Mpande và Makaric và Tagueu.

Highlight CLB Hải Phòng 1-0 CLB TP.Đồng Nai: Tagueu tỏa sáng, đội khách chìm sâu dưới đáy bảng

Ngược lại, Văn Sơn và Tấn Sinh trở lại sau án treo giò giúp "Chiến binh xanh" chơi tốt hơn hẳn. Hàng phòng ngự của đội khách giữ cự ly đội hình khá tốt, bình tĩnh hóa giải các đường lên bóng của đối thủ.

CLB TP.Đồng Nai tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành CLB Hải Phòng ảnh: Minh Tú

Trong hiệp 1, CLB Hải Phòng tạo ra những cơ hội của Hữu Sơn, Minh Dĩ trong khi CLB TP.Đồng Nai tạo ra ít pha sóng gió hơn về phía khung thành thủ môn Văn Toản, trong đó có một tình huống Vulic đưa bóng dội xà ra ngoài.

Bước ngoặt đã đến ở phút 45, khi từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Tấn Sinh đã phá bóng không tốt, Minh Dĩ sút bóng không chính xác vô tình thành đường kiến tạo để Tagueu tung ra cú vô lê đẹp mắt sát rìa vòng cấm, không cho thủ môn Văn Phong cơ hội nào.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Việt Thắng tung Tuấn Tài, Ngọc Đức, Hải Quân... để tăng hỏa lực tuyến đầu, giúp thế trận tấn công của CLB TP.Đồng Nai trở nên rõ ràng hơn. Bóng phần lớn cũng lăn trên phần sân của đội chủ nhà.

Hàng công CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể có bàn thắng sau 7 vòng đấu ảnh: Minh Tú

Công bằng mà nói, CLB TP.Đồng Nai đã chơi tốt, tạo ra được nhiều cơ hội của Tuấn Tài, Ivan và Sầm Ngọc Đức.... nhưng các pha dứt điểm của họ vẫn thiếu một chút sắc sảo cuối cùng, trong khi hàng thủ CLB Hải Phòng đã ngăn cản các ý đồ tạt bóng khá tốt.

Cũng cần nói thêm chuỗi 6 trận không ghi bàn tại V-League đã tạo ra áp lực không nhỏ đến khiến các pha xử lý cuối cùng của những chân sút bên phía CLB TP.Đồng Nai thiếu một chút tự tin và quyết đoán.

Không thể tận dụng các cơ hội trong những phút cuối trận bao gồm 5 phút bù giờ, thầy trò HLV Việt Thắng chấp nhận rời sân với kết quả thua 0-1 dù đã chơi tốt hơn rất nhiều so với các trận trước, tiếp tục nằm chót bảng với 1 điểm.

Trong khi đó CLB Hải Phòng tiếp tục duy trì được quy luật "trận thắng, trận thua" để vươn lên xếp hạng 7 với 9 điểm, một vị trí khá khả quan với thầy trò HLV Đặng Văn Thành trong mùa giải họ không đầu tư quá nhiều.