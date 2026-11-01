Đội tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện tân binh chạy cánh phải cực hay, thầy Việt ‘đỏ’ mách nước thầy Kim…

Ghi dấu giày trong 5 bàn thắng

Đó chính là tiền vệ Trần Ngọc Sơn (sinh năm 2003), hiện thi đấu cho CLB Nam Định. Trong trận gặp Thể Công Viettel, Ngọc Sơn ghi bàn gỡ hòa ở phút 55 sau đường căng ngang của Văn Vĩ. Đến phút bù giờ cuối trận, khi thủ môn Văn Việt đã lên tham gia tấn công, anh dứt điểm từ giữa sân vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 3-1. Cú đúp ấy góp phần đưa Nam Định lên đầu bảng với 13 điểm.

Trước khi ghi 2 bàn vào lưới CLB Thể Công Viettel, Ngọc Sơn đã lập công trong trận gặp CLB TP.Đồng Nai. Ngoài ra, anh còn có hai đường kiến tạo trước HAGL và Thanh Hóa, qua đó ghi dấu giày trong 5 bàn thắng của đội nhà.

Trần Ngọc Sơn (trái) lập cú đúp trong trận gặp Thể Công Viettel Ảnh: Minh Tú

Trần Ngọc Sơn là sản phẩm từ lò đào tạo của CLB Nam Định và được được đôn lên đội 1 năm 2021. Mùa giải ấn tượng nhất của Ngọc Sơn là ở V-League 2023. Ở mùa giải này, Ngọc Sơn thi đấu 13 trận, ghi 3 bàn thắng. Tiền vệ trẻ này nằm trong tốp 3 danh sách đề cử của giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải.

Màn trình diễn ấn tượng trên là chìa khóa giúp anh được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan. Đáng tiếc, anh không may dính chấn thương nên không thể dự giải. Năm 2024, Ngọc Sơn từng được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh là tân binh duy nhất lên tuyển thời điểm đó nhưng không để lại dấu ấn. Ở V-League mùa trước, Ngọc Sơn ghi 1 bàn thắng, kiến tạo 2 lần sau 12 trận chơi cho CLB Nam Định.

Bổ sung chất lượng cho cánh phải đội tuyển Việt Nam

Sau trận CLB Nam Định gặp Thể Công Viettel, HLV Vũ Hồng Việt dành lời khen cho học trò và nhắc về việc anh có thể được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam: "Trần Ngọc Sơn đang có phong độ rất cao. Bằng chứng là hiện tại Ngọc Sơn cũng đã có được 3 bàn thắng. Thi đấu hiệu quả như vậy, có thể Ngọc Sơn sẽ được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam".

Ngọc Sơn (giữa) sẽ được gọi lên đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Minh Tú

Ngọc Sơn thi đấu ở vị trí tiền vệ cách trong sơ đồ 4-4-2. Tuy nhiên, anh có thể chơi cả vị trí hậu vệ cách lẫn tiền đạo cánh. Với chiều cao khá tốt của một tiền vệ (1,75 m), Ngọc Sơn hoạt động rất rộng và cơ động suốt hành lang cánh phải của CLB Nam Định. Hơn nữa, anh còn có những pha đột phá xộc thẳng vào vòng cấm khiến đối phương bất ngờ không kịp trở tay. Đây có thể là một trong những thứ vũ khí lợi hại giúp phá thế bế tắc. Với việc vị trí ở biên phải của đội tuyển Việt Nam hiện khá mỏng, chỉ có Trương Tiến Anh cày ải là chính, một tiền vệ như Trần Ngọc Sơn sẽ là sự bổ sung rất cần thiết vào lúc này. Nếu tiếp tục tỏa sáng ở vòng 7, Trần Ngọc Sơn xứng đáng có cơ hội có tên và thử sức ở đợt tập trung tháng 11 của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tập trung ngày 9.11, sau khi vòng 7 V-League kết thúc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Đài Loan ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 17.11 tại Thiên Trường để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.