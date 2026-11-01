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    Đội tuyển Việt Nam có lực lượng kế thừa hoàn hảo

    Phương Quỳnh
    Phương Quỳnh

    Với việc các cầu thủ trẻ ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở V-League, đội tuyển VN không còn lo lắng chuyện hụt hẫng lực lượng kế thừa trong tương lai.

    Cầu thủ trẻ ra sân ngày càng nhiều

    Đội bóng gây bất ngờ nhất V-League 2026 - 2027 lúc này chính là CLB "nhà nghèo" SLNA khi tạm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Đến vòng 6, buộc đội mạnh CAHN phải chia điểm.

    Điều ngạc nhiên hơn nữa là đội bóng xứ Nghệ sở hữu danh sách đăng ký đến 17 cầu thủ trong độ tuổi U.23 (chiếm hơn 50% quân số), với độ tuổi trung bình nhóm này chỉ 20,9. Những cái tên như Abdel Amine Trần Đức Vĩnh (21 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi), Lê Nguyên Hoàng (21 tuổi)… đang đóng vai trò trụ cột giúp đội bóng cạnh tranh sòng phẳng ở nhóm đầu.

    Đội tuyển Việt Nam có lực lượng kế thừa hoàn hảo- Ảnh 1.

    Hai cầu thủ trẻ Quang Kiệt (5) và Lê Phát đối đầu nhau tại V-League

    ẢNH: MINH TÚ

    Ngoài cầu thủ của SLNA, đội HAGL mùa này tiếp tục dùng các cầu thủ trẻ, trong đó nổi bật nhất là Trần Gia Bảo (18 tuổi). Tiền đạo sinh năm 2008 hiện là một trong những tài năng trẻ số 1, chiếm suất đá chính thường xuyên sau khi lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn trong lịch sử V-League từ năm 16 tuổi. Một cầu thủ khác cũng xuất thân từ lò HAGL là trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt đang chơi rất hay ở V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Trung vệ nội cao nhất VN này (1,95 m) sau trận đầu mùa có phần va vấp đã dần trưởng thành và lấy luôn suất đá chính của trung vệ Dirk Abels (Hà Lan). Với thể hình lý tưởng, Quang Kiệt dễ dàng vô hiệu hóa các trung phong ngoại xuất sắc trong những lần đối đầu như Ribamar (Thể Công Viettel), Lucao (Ninh Bình)… Những nhân tố khác như Lê Văn Thuận, Thành Trung, Lê Phát (Ninh Bình); Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM)… cũng là những cầu thủ trẻ đáng chú ý ở giải đấu cao nhất hệ thống bóng đá chuyên nghiệp VN.

    Điều đáng mừng là không chỉ cầu thủ nội, các cầu thủ Việt kiều trẻ cũng trở thành nhân tố quan trọng ở các đội bóng V-League, như: Tyler James Thai Crawford (22 tuổi) ở CLB Nam Định; Williams Minh Hoàng (19 tuổi), Ngô Đăng Khoa (21 tuổi), Lenn-Minh Tran (19 tuổi) ở CLB Công an TP.HCM; Aymeric Faurand-Tournaire (22 tuổi) ở CLB Hà Nội; Abdel Amine Trần Đức Vĩnh (21 tuổi) ở SLNA... Ở vòng 6 V-League ngày 30.10, Aymeric đã lập siêu phẩm từ cự ly rất xa, giúp Hà Nội ấn định trận thắng quan trọng trước CLB Ninh Bình.

    Không chạy theo Indonesia hay Malaysia

    Sự tiến bộ vượt bậc của dàn sao mai tại V-League không chỉ giúp các CLB tối ưu lực lượng mà còn tạo bệ phóng vững chắc cho đội U.23 và đội tuyển VN trước các giải đấu quốc tế lớn trong năm nay và các năm tới.

    Khác với Indonesia hoặc Malaysia, bóng đá VN vẫn đặt mục tiêu trọng tâm vào việc phát triển các cầu thủ trẻ để làm nền tảng cho đội tuyển quốc gia, vì đây mới là những nhân tố tạo nên bản sắc cho bóng đá nước nhà. Việc lứa cầu thủ U.17 VN lần đầu giành vé dự FIFA World Cup U.17 đã giúp không chỉ bóng đá trẻ VN tạo được tiếng vang mà còn giúp đội tuyển VN sẽ có được lực lượng kế thừa hùng hậu. Điều quan trọng mà bóng đá VN cần làm là làm sao giúp các cầu thủ trẻ này có cơ hội thi đấu thường xuyên ở môi trường đỉnh cao; vì chỉ khi được thi đấu, cọ xát liên tục, họ mới mau trưởng thành và phát triển. Đơn cử, tiền vệ được xem xuất sắc nhất lứa U.17 là Chu Ngọc Nguyễn Lực đã được ban huấn luyện CLB Hà Nội đưa vào danh sách đội 1 dự V-League mùa này.

    Ngoài ra, các CLB của VN khi dự giải đấu cấp châu lục và khu vực như AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, Cúp C1 Đông Nam Á… vẫn chú trọng dùng lực lượng nòng cốt là cầu thủ nội, chỉ sử dụng tối đa 4 - 5 ngoại binh. Như CLB Công an Hà Nội chỉ dùng 4 cầu thủ ngoại trong trận thắng Cảng Thượng Hải 3-2 ở AFC Champions League Elite. Điều này sẽ giúp cầu thủ nội có nhiều cơ hội thi đấu đỉnh cao hơn. Nên nhớ, CLB mạnh nhất Thái Lan là Buriram để kiếm được trận hòa trước Gamba Osaka (Nhật Bản) ở AFC Champions League Elite ngày 29.10 đã dùng toàn bộ 11 cầu thủ ngoại trong đội hình xuất phát. 

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