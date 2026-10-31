HLV Popov từ chức, chưa ai ngồi ghế nóng Thể Công Viettel

HLV Popov và CLB Thể Công Viettel cùng 'chìm', bị sa thải là tất yếu

Trong cuộc họp báo sau trận vào tối nay, HLV Popov vẫn khẳng định ông hài lòng với màn thể hiện của Thể Công Viettel, dù đội để thua 1-3 trên sân Thiên Trường của Nam Định ở vòng 6 V-League.



Chuỗi ngày buồn của Thể Công Viettel tưởng như đã dừng lại, khi Wesley Nata bật cao đánh đầu mở tỷ số ở trận gặp Nam Định trên sân Thiên Trường tại vòng 6 V-League (18 giờ ngày 31.10). Thế nhưng, tấm thẻ đỏ đầu hiệp 2 đã đẩy thầy trò HLV Velizar Popov rơi vào hiểm cảnh.

HLV Popov bất ngờ xin từ chức, chia tay Thể Công Viettel sau 8 trận không thắng

Với ưu thế hơn người, Nam Định ghi một mạch 3 bàn nhờ công Ngọc Sơn (cú đúp) và Caio Cesar, qua đó vươn lên ngôi đầu. Ngược lại, Thể Công Viettel vẫn đứng hạng 12 với 4 điểm sau 6 trận, chỉ hơn vị trí xuống hạng đúng 1 điểm.

Dù trải qua chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường, nhưng HLV Popov khẳng định vẫn tự hào về học trò.

Thể Công Viettel cảm ơn HLV Popov Ảnh: CLB

Thể Công Viettel (áo đỏ) chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm ẢNH: MINH TÚ

"Có một điều duy nhất mà tôi muốn nói, là tôi tự hào về các cầu thủ của tôi, về tinh thần của cả đội", HLV Popov khẳng định. Chiến lược gia người Bulgaria sau đó lặp lại thông điệp: "Tôi không thể đánh giá từng cá nhân được. Tôi sẽ phải về phân tích lại, nhưng mà nhìn chung, cả đội đã làm rất tốt".

Khi được hỏi liệu có nhìn thấy điểm sáng tích cực nào trong ngày buồn của Thể Công Viettel, HLV Popov nhắc lại lần ba về niềm tự hào ông dành cho học trò.

"Tất nhiên rồi, tôi đã nói là tôi tự hào về đội bóng của tôi", HLV người Bulgaria đáp ngắn gọn, rồi rời đi, khép lại cuộc họp báo chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 1 phút, ngắn nhất từ khi Popov đặt chân tới Thể Công Viettel.

Ngay sau họp báo, ông đã xin từ chức và được lãnh đạo CLB chấp thuận. HLV Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở V-League mùa này bị sa thải. Đây là cái kết bất ngờ, khi Popov được đánh giá có vị thế vững chắc tại Thể Công Viettel nhờ thành công mùa trước.

HLV Vũ Hồng Việt hạnh phúc khi Nam Định trở lại đường đua

"Về trận đấu hôm nay, tôi phải ngợi khen toàn đội vì các cầu thủ đã thi đấu quyết tâm, cố gắng với tinh thần cao độ. CLB Nam Định hạnh phúc với ngôi đầu bảng, nhưng còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì. Điểm số các đội nhóm đầu rất sát nhau. Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ với báo chí sau trận.

CLB Nam Định là đội có phong độ cao nhất V-League hiện tại khi đã thắng liền 3 trận, lần lượt trước Thanh Hóa (2-0), Đồng Nai (4-0) và Thể Công Viettel (3-1).

Tuy nhiên, trận gặp Thể Công Viettel không dễ dàng cho Nam Định. Chủ nhà thủng lưới trước sau pha đánh đầu của Wesley Nata ở phút thứ 8. Song, bản lĩnh cộng với ưu thế hơn người đầu hiệp 2 giúp Nam Định lật ngược thế cờ ngoạn mục với 3 bàn.

" Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ của Thể Công Viettel hôm nay làm thay đổi cái cục diện. Ban đầu, chúng tôi gây áp lực nhưng không có cơ hội rõ ràng. Dù vậy, sau khi Thể Công Viettel bị thẻ đỏ, Nam Định triển khai thế trận dễ hơn và đoạt lấy chiến thắng", HLV Vũ Hồng Việt nhận định. "Trong hiệp 1, Thể Công Viettel phòng ngự rất kín kẽ. Tôi nói cầu thủ rằng hãy quên hiệp 1 đi, sang hiệp 2, phải tập trung vào những đường chuyền quyết định thì mới ghi bàn được. Các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu".

Nhà cầm quân của Nam Định kết luận: "CLB Nam Định còn thiếu sót. Thời gian nghỉ tới đây (quãng FIFA Days tháng 11) là cơ hội để chúng tôi chỉnh sửa lại những vấn đề vướng mắc".

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