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    Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Phú Thọ nhờ cặp siêu phẩm: Nhà vô địch ASEAN Cup lên tiếng

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Tối 31.10, Nguyễn Trần Việt Cường, thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, tỏa sáng với siêu phẩm, ấn định chiến thắng 2-1 cho Becamex TP.HCM trong chuyến làm khách của CLB Phú Thọ ở vòng 6 giải hạng nhất 2026-2027.

    CLB Phú Thọ, một trong 3 đội chưa biết mùi chiến thắng ở giải hạng nhất và vẫn xếp cuối bảng trước vòng đấu này, có khởi đầu như mơ. Ngay phút thứ 9, Việt kiều Brandon Ly khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến khán đài Việt Trì như vỡ òa.

    Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Phút 19, Ngô Tùng Quốc đáp trả bằng một siêu phẩm để đời: cú vô-lê từ cự ly khoảng 25 m đưa bóng đi vào góc xa, không cho thủ thành CLB Phú Thọ cơ hội cản phá, cân bằng tỷ số 1-1 cho Becamex TP.HCM.

    Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Phú Thọ nhờ cặp siêu phẩm: Nhà vô địch ASEAN Cup lên tiếng- Ảnh 1.

    Việt Cường (phải) đang là niềm hy vọng trên hàng công Becamex TP.HCM

    ẢNH: FPT PLAY

    Thế trận sau đó trở nên giằng co, khi đội khách, vốn được đánh giá cao hơn không dễ dàng áp đảo CLB Phú Thọ thi đấu quyết tâm trên sân nhà. Phải đến phút 67, Becamex TP.HCM mới có thể vượt lên dẫn trước. Sau một tình huống phối hợp ăn ý bên cánh trái, bóng được trả về cho Việt Cường. Tiền đạo này thực hiện cú đặt lòng cực kỳ đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào phía góc cao khung thành thủ môn Chu Văn Tấn. Đây cũng là bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

    Với 3 điểm có được, Becamex TP.HCM tiếp tục đứng vị trí thứ 3 với 13 điểm. Thầy trò HLV Gerard Albadalejo bằng điểm CLB Hưng Yên và Thái Nguyên nhưng xếp sau do đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, CLB Phú Thọ vẫn đứng cuối bảng xếp hạng với 2 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, CLB Cần Thơ đánh bại Lâm Đồng 2-0 trên sân nhà.

    Ngày 1.11, vòng 6 giải hạng nhất tiếp diễn với 4 cặp đấu: Huế - Khánh Hòa (15 giờ 30), Bình Minh Sài Gòn - Hưng Yên (17 giờ), Thái Nguyên - Đại học Văn Hiến (18 giờ), CLB CAND - TP.HCM (18 giờ) và Quy Nhơn United - Long An (18 giờ).

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